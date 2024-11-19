Шесть европейских министров объявили новую стратегию противодействия рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Министры иностранных дел шести ведущих стран Европы опубликовали совместное заявление по усилению НАТО и поддержке Украины. Они определили восемь ключевых направлений противодействия российской агрессии и укрепления европейской безопасности.

Министры иностранных дел Германии, Франции, Польши, Италии, Испании и Великобритании обнародовали совместное заявление о поддержке Украины после встречи нескольких из них в Варшаве. В частности, в заявлении указывается, что министры считают необходимым укрепить НАТО путем увеличения расходов на безопасность и оборону, укрепить безопасность и оборону Европы, продолжить усиление военной, экономической и финансовой поддержки Украины и тому подобное. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте правительства Великобритании, передает УНН.

Детали

В заявлении указывается, что россия систематически атакует европейскую архитектуру безопасности, а за последние 1000 дней в своей захватнической войне против Украины убила много тысяч людей и неоднократно нарушала международное право.

Безрассудный ревизионизм и постоянный отказ россии прекратить агрессию и вести содержательные переговоры бросают вызов миру, свободе и процветанию на европейском континенте и в трансатлантическом регионе. россия все больше полагается на таких партнеров, как Иран и Северная Корея, чтобы поддерживать свою незаконную войну. Эскалация гибридной деятельности москвы против стран НАТО и ЕС также является беспрецедентной по своему разнообразию и масштабу, создавая значительные риски для безопасности. Чтобы отвечать этому историческому вызову, мы полны решимости объединиться с нашими европейскими и трансатлантическими партнерами, чтобы мыслить и действовать масштабно в отношении европейской безопасности

- отмечается в заявлении.

В заявлении также указывается, что министры считают необходимым:

  • подтвердить постоянную роль сильной и объединенной НАТО как основы европейской обороны и безопасности, основанной на прочной трансатлантической связи, твердом обязательстве защищать друг друга и справедливом распределении бремени;
  • укрепить НАТО путем увеличения расходов на безопасность и оборону в соответствии с нашими предыдущими обязательствами, подтверждая при этом, что во многих случаях расходы более 2% ВВП понадобятся для преодоления растущих угроз безопасности и выполнения требований по сдерживанию и защите через все домены в евроатлантическом регионе.
  • укрепить безопасность и оборону Европы, используя все доступные рычаги, включая экономическую и финансовую мощь ЕС;
  • инвестировать в критически важные военные возможности, включая противовоздушную оборону, глубокие высокоточные удары, беспилотники и интегрированную логистику, а также в критическую инфраструктуру и киберзащиту, одновременно инвестируя в исследования и разработки и используя новые технологии;
  • повысить устойчивость к когнитивной войне и гибридным угрозам в Европе, также через соответствующие механизмы ЕС, и способствовать устойчивости наших обществ,
  • продолжить усиление военной, экономической и финансовой поддержки Украины, одновременно приветствуя заем G7 в размере 50 миллиардов долларов, чтобы гарантировать, что Украина будет иметь достаточные ресурсы на следующий год;
  • остаемся непоколебимыми в нашей поддержке справедливого и прочного мира для Украины, основанного на Уставе ООН;
  • продолжать сдерживать россию, препятствуя способности путина вести его агрессивную войну и сдерживая наращивание военного потенциала россии, в том числе с помощью ограничительных мер.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте указал на необходимость большей помощи Украине в ее борьбе с российской агрессией, особенно на фоне поддержки россии в военных усилиях со стороны Северной Кореи, Китая и Ирана.

Павел Башинский

Павел Башинский

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