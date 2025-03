Шая ЛаБаф после ареста вернулся к акции против президента Д.Трампа

Так, вместе с соратниками по акционизму актер установил камеру в нью-йоркском районе Квинс рядом с музеем Museum of the Moving Image. Из камеры идет непрерывная онлайн-трансляция: каждый может сказать "Ему нас не разделить" (He will not divide us!).

В четверг ЛаБафе арестовали. Как официально заявляет полиция: "Актер схватил 25-летнего мужчину за шарф, после чего царапнул по лицу, толкнул его. В результате потасовки потерпевший упал на тротуар ". Однако, за медицинской помощью пострадавший не обращался.

Вероятно, инцидент был связан с нацистом, который прокричал в камеру: "Гитлер не сделал ничего плохого". Шая ЛаБаф набросился на него, и это было видно во время прямой онлайн трансляции. Ш.ЛаБафа обвинили в административном нарушении, 4 апреля актер предстанет перед судом.

