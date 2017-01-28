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Шая ЛаБаф после ареста вернулся к акции против президента Д.Трампа

Шая ЛаБаф после ареста вернулся к акции против президента Д.Трампа

Киев • УНН

 • 10186 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Шая ЛаБаф после ареста вернулся к акции протеста, организованной им после победы на президентских выборах Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.

Так, вместе с соратниками по акционизму актер установил камеру в нью-йоркском районе Квинс рядом с музеем Museum of the Moving Image. Из камеры идет непрерывная онлайн-трансляция: каждый может сказать "Ему нас не разделить" (He will not divide us!).

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В четверг ЛаБафе арестовали. Как официально заявляет полиция: "Актер схватил 25-летнего мужчину за шарф, после чего царапнул по лицу, толкнул его. В результате потасовки потерпевший упал на тротуар ". Однако, за медицинской помощью пострадавший не обращался.

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Вероятно, инцидент был связан с нацистом, который прокричал в камеру: "Гитлер не сделал ничего плохого". Шая ЛаБаф набросился на него, и это было видно во время прямой онлайн трансляции. Ш.ЛаБафа обвинили в административном нарушении, 4 апреля актер предстанет перед судом.

Как сообщал УНН, в Нью-Йорке на митинг против Д.Трамп собрались звезды и мэр города.

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