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Шая ЛаБаф після арешту повернувся до акції проти президента Д.Трампа

Шая ЛаБаф після арешту повернувся до акції проти президента Д.Трампа

Київ • УНН

 • 10186 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Шая ЛаБаф після арешту повернувся до акції протесту, організованої ним після перемоги на президентських виборах Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на Сultprostir.

Так, разом з соратниками по акціонізму актор встановив камеру в нью-йоркському районі Квінс поруч з музеєм Museum of the Moving Image. З камери йде безперервна онлайн-трансляція: кожен може сказати “Йому нас не розділити!” (He will not divide us!).

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У четвер ЛаБафа заарештували. Як офіційно заявляє поліція: “Актор схопив 25-річного чоловіка за шарф, після чого дряпнув по обличчю, штовхнув його. В результаті потасовки потерпілий впав на тротуар”. Проте, по медичну допомогу потерпілий не звертався.

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Ймовірно, інцидент був пов’язаний з нацистом, який прокричав в камеру: “Гітлер не зробив нічого поганого”. Шая ЛаБаф накинувся на нього, і це було видно під час прямої онлайн трансляціі. Ш.ЛаБафа звинуватили в адміністративному порушенні, 4 квітня актор постане перед судом.

Як повідомляв УНН, у Нью-Йорку на мітинг проти Д.Трампа зібралися зірки та мер міста.

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