СБУ заочно сообщила о подозрении четырем военным рф за атаку "Калибрами" на Закарпатье

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российским военным, которые командовали атакой "Калибров" на Закарпатье в августе 2025 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Детали

Речь идет о четырех представителях командования вооруженных сил рф, а именно:

адмирале сергее пинчуке - командующем черноморским флотом Военно-морского флота рф;

вице-адмирале аркадии романове - начальнике штаба - первом заместителе командующего черноморским флотом военно-морского флота рф;

контр-адмирале владимире кузьмине - на тот момент командире 30-й дивизии надводных кораблей черноморского флота военно-морского флота рф;

капитане 1-го ранга михаиле титове - начальнике штаба - заместителе командира 30-й дивизии надводных кораблей черноморского флота военно-морского флота рф.

По данным следствия, они организовали воздушную атаку на гражданское предприятие в Мукачево 21 августа 2025 года. Оккупанты нанесли удар по зданию компании двумя дозвуковыми крылатыми ракетами типа "Калибр", которые были выпущены с фрегата "Адмирал Макаров" в акватории Черного моря.

В результате удара 25 местных жителей получили травмы различной степени тяжести. Кроме этого, были повреждены офисные, складские и производственные помещения гражданского объекта.

Фигурантам заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Санкция статей предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет, или пожизненное заключение.

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