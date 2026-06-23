Экс-заместителю секретаря СНБО Сивковичу объявили новое подозрение

Бывшего заместителя секретаря СНБО и его сообщников разоблачили в незаконном присвоении более 21 га в Киеве, сообщили в СБУ во вторник, пишет УНН.

Служба безопасности, ГБР и Офис Генерального прокурора задокументировали новые преступления бывшего заместителя Секретаря СНБО Украины – Владимира Сивковича, который скрывается за пределами Украины. По материалам дела, экс-чиновник причастен к присвоению недостроенного комплекса Республиканской клинической больницы и прилегающего земельного участка в 21,36 га на территории Киева - сообщили в СБУ.

Оценочная стоимость этого объекта, как указано, составляет 300 миллионов гривен.

Как установило расследование, сообщили в СБУ, "с целью завладения государственной недвижимостью в течение 2006-2021 годов Сивкович и его сообщники разработали мошеннический план". Схема, как отмечается, "заключалась в создании искусственной задолженности заказчику строительства больницы, а затем в использовании этих долгов для завладения целым имущественным комплексом во время процедуры банкротства".

"Установлено, что для реализации плана Сивкович привлек должностных лиц госпредприятия и подконтрольную ему организацию в Киеве", - говорится в сообщении.

Этот подрядчик, по данным СБУ, "сначала заключил договор с госпредприятием-застройщиком больницы на корректировку проекта и завершение строительства медкомплекса на сумму в 30 млн грн". Но частная компания не выполнила взятые на себя обязательства, чем "загнала" в долги перед кредиторами государственного подрядчика.

"После этого фигуранты продали аффилированному известному застройщику корпоративные права на свою проектную организацию вместе с правом требования искусственной задолженности. В дальнейшем произошло присвоение имущественного комплекса больницы в обмен на погашение этой суммы", - рассказали в СБУ.

Сейчас в суде рассматривается дело о возвращении долгостроя в собственность государства.

"На основании собранных доказательств Сивковичу и двум его бизнес-партнерам, находящимся за границей, сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой); ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенное в особо крупных размерах организованной группой); ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 (организация, злоупотребление служебным положением, повлекшее значительный ущерб)", - указали в СБУ.

Как сообщили в СБУ, "после проведения обысков по местам работы и проживания фигурантов подозрение получил их сообщник – юрист частной компании, участвовавшей в сделке в пользу Сивковича".

Продолжается расследование для привлечения всех виновных к ответственности.

Комплексные меры проводились под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Дело экс-заместителя секретаря СНБО Сивковича направлено в суд