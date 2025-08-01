Санкции, производство дронов и координация с Трампом: о чем Зеленский говорил с премьером Британии

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Речь шла о жестоком ударе рф по Киеву, увеличении производства дронов и финансовых потребностях, а также санкциях и координации с лидером США Дональдом Трампом, передает УНН.

Кир выразил соболезнования по поводу гибели наших людей в результате российского обстрела Киева. Это был абсолютно подлый, жестокий удар ракетами и дронами, который унес жизни 31 человека, среди которых пятеро – дети. Мы говорили сегодня именно о том, как остановить убийства, дать больше защиты нашим людям и заставить россию закончить эту войну

Кроме того, по словам Президента, "обсудили насущность увеличения производства дронов, особенно перехватчиков. Есть конкретная финансовая потребность, и мы договорились найти решение".

Зеленский отреагировал на заявления из рф: Украина предлагает перейти к разговору на уровне лидеров

Лидеры Украины и Британии также говорили о санкциях.

россия их действительно боится, как бы ни пыталась притворяться, что это ее не волнует. Санкции точно работают, и их будет только больше. Работаем со всеми над скоординированными ограничительными мерами

Обсудили лидеры и взаимодействие с американскими партнерами, "в частности координацию шагов с Президентом Трампом, и возможные форматы мирных переговоров на уровне лидеров".

Готовимся и к активной дипломатической работе с нашими партнерами в Европе и США. Согласовали позиции перед предстоящими международными мероприятиями