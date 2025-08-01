Санкції, виробництво дронів та координація із Трампом: про що Зеленський говорив із прем'єром Британії

Президент України Володимир Зеленський поговорив із Премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Йшлося про жорстокий удар рф по Києву, збільшення виробництва дронів та фінансові потреби, а також санкції та координацію із лідером США Дональдом Трампом, передає УНН.

Кір висловив співчуття з приводу загибелі наших людей унаслідок російського обстрілу Києва. Це був абсолютно підлий, жорстокий удар ракетами і дронами, який забрав життя 31 людини, серед яких п’ятеро – діти. Ми говорили сьогодні саме про те, як зупинити вбивства, дати більше захисту нашим людям і змусити росію закінчити цю війну

Крім того, за словами Президента, "обговорили нагальність збільшення виробництва дронів, особливо перехоплювачів. Є конкретна фінансова потреба, і ми домовилися знайти рішення".

Зеленський відреагував на заяви з рф: Україна пропонує перейти до розмови на рівні лідерів

Лідери України та Британії також говорили про санкції.

росія їх справді боїться, як би не намагалася вдавати, що це її не обходить. Санкції точно працюють, і їх буде тільки більше. Працюємо з усіма над скоординованими обмежувальними заходами