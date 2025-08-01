Санкції, виробництво дронів та координація із Трампом: про що Зеленський говорив із прем'єром Британії
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Обговорювались наслідки жорстокого удару рф по Києву, збільшення виробництва дронів, фінансові потреби, санкції та координація з Дональдом Трампом.
Президент України Володимир Зеленський поговорив із Премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Йшлося про жорстокий удар рф по Києву, збільшення виробництва дронів та фінансові потреби, а також санкції та координацію із лідером США Дональдом Трампом, передає УНН.
Кір висловив співчуття з приводу загибелі наших людей унаслідок російського обстрілу Києва. Це був абсолютно підлий, жорстокий удар ракетами і дронами, який забрав життя 31 людини, серед яких п’ятеро – діти. Ми говорили сьогодні саме про те, як зупинити вбивства, дати більше захисту нашим людям і змусити росію закінчити цю війну
Крім того, за словами Президента, "обговорили нагальність збільшення виробництва дронів, особливо перехоплювачів. Є конкретна фінансова потреба, і ми домовилися знайти рішення".
Зеленський відреагував на заяви з рф: Україна пропонує перейти до розмови на рівні лідерів01.08.25, 15:35 • 2330 переглядiв
Лідери України та Британії також говорили про санкції.
росія їх справді боїться, як би не намагалася вдавати, що це її не обходить. Санкції точно працюють, і їх буде тільки більше. Працюємо з усіма над скоординованими обмежувальними заходами
Обговорили лідери й взаємодію з американськими партнерами, "зокрема координацію кроків із Президентом Трампом, і можливі формати мирних переговорів на рівні лідерів".
Готуємось і до активної дипломатичної роботи з нашими партнерами у Європі та США. Узгодили позиції перед майбутніми міжнародними заходами