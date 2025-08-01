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Санкції, виробництво дронів та координація із Трампом: про що Зеленський говорив із прем'єром Британії

Київ • УНН

 • 852 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Обговорювались наслідки жорстокого удару рф по Києву, збільшення виробництва дронів, фінансові потреби, санкції та координація з Дональдом Трампом.

Санкції, виробництво дронів та координація із Трампом: про що Зеленський говорив із прем'єром Британії

Президент України Володимир Зеленський поговорив із Премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Йшлося про жорстокий удар рф по Києву, збільшення виробництва дронів та фінансові потреби, а також санкції та координацію із лідером США Дональдом Трампом, передає УНН.

Кір висловив співчуття з приводу загибелі наших людей унаслідок російського обстрілу Києва. Це був абсолютно підлий, жорстокий удар ракетами і дронами, який забрав життя 31 людини, серед яких п’ятеро – діти. Ми говорили сьогодні саме про те, як зупинити вбивства, дати більше захисту нашим людям і змусити росію закінчити цю війну 

- повідомив Зеленський.

Крім того, за словами Президента, "обговорили нагальність збільшення виробництва дронів, особливо перехоплювачів. Є конкретна фінансова потреба, і ми домовилися знайти рішення".

Зеленський відреагував на заяви з рф: Україна пропонує перейти до розмови на рівні лідерів01.08.25, 15:35 • 2330 переглядiв

Лідери України та Британії також говорили про санкції.

росія їх справді боїться, як би не намагалася вдавати, що це її не обходить. Санкції точно працюють, і їх буде тільки більше. Працюємо з усіма над скоординованими обмежувальними заходами 

- наголосив Зеленський.

Обговорили лідери й взаємодію з американськими партнерами, "зокрема координацію кроків із Президентом Трампом, і можливі формати мирних переговорів на рівні лідерів".

Готуємось і до активної дипломатичної роботи з нашими партнерами у Європі та США. Узгодили позиції перед майбутніми міжнародними заходами 

- резюмував Президент.

Антоніна Туманова

Політика
Кір Стармер
Дональд Трамп
Велика Британія
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
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Київ