"Русификация является реальной угрозой для Грузии": в МИД ответили на упреки грузинского премьера об "украинизации"

Украина призывает Грузию уважать право граждан на мирный протест против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Также в Киеве возмущены заявлениями премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе об угрозе "украинизации". Об этом говорится в заявлении МИД, передает УНН.

Детали

В Министерстве иностранных дел Украины обеспокоены обострением внутриполитической ситуации в Грузии в связи с рассмотрением в Парламенте Грузии законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

Мы призываем все заинтересованные стороны уважать право граждан Грузии на мирный протест и искать решение ситуации путем конструктивного диалога - говорится в заявлении МИД Украины.

В министерстве подчеркивают, что соблюдение прав и свобод граждан, а также привлечение гражданского общества к решению общественно-важных вопросов являются необходимыми условиями для развития европейского будущего страны.

"Это противоречит нормам Евросоюза": в ЕС отреагировали на решение Грузии по скандальному закону об "иноагентах"

Также в Киеве ответили на упреки грузинского премьера, мол, закон должен сохранить страну от возможной "украинизации".

Вызывают возмущение комментарии Премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе об угрозе "украинизации", против которой якобы направлен указанный законопроект. Использование имени нашей страны в таком пренебрежительном контексте наносит дополнительный вред украинско-грузинским отношениям. Русификация, а не мифическая "украинизация", является реальной угрозой для Грузии - отмечают в Министерстве иностранных дел Украины.

В МИД отмечают, что Украина заинтересована в мирной и дружественной атмосфере в Грузии, всегда решительно поддерживала и продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ.

Контекст

Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что закон об "иностранных агентах" имеет целью защиту Грузии от "украинизации", укрепление суверенитета и обеспечение стабильного развития страны.

Напомним

На фоне масштабных протестов против законопроекта об "иностранных агентах", президент Грузии Саломе Зурабишвили обещает наложить вето на закон, если его примет парламент.

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