Расстреляный конвой с детьми, найденные в подвале 6 застреленных: Венедиктова показала жуткие фото

Цитата

"Вскрываются все новые и новые зверства армии рф: расстреляна эвакуационная колонна с детьми, шестеро застреленных гражданских в подвале в селе Киевской области. Масштабы убийств гражданского населения уже оцениваются прокурорами как тяжелейшие военные преступления - преступления против человечности", - написала она.

На фото, что обнародовала Генпрокурор, можно увидеть также тела убитых детей.

More atrocities of the Russian army are discovered in Kyiv region: an evacuation convoy with children was attacked; six civilians were found shot dead in a basement. The scale of the killings of civilians is already being assessed by prosecutors as crimes against humanity. pic.twitter.com/mvDHAd29KB

— Iryna Venediktova (@VenediktovaIV) April 12, 2022

Напомним

По информации Офиса Генпрокурора, по состоянию на 12 апреля уже 186 детей погибло в Украине через вооруженную агрессию рф.