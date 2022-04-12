Расстреляный конвой с детьми, найденные в подвале 6 застреленных: Венедиктова показала жуткие фото
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в своем Twitter обнародовала фото очередных зверств рашистских оккупантов в Киевской области, пишет УНН.
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"Вскрываются все новые и новые зверства армии рф: расстреляна эвакуационная колонна с детьми, шестеро застреленных гражданских в подвале в селе Киевской области. Масштабы убийств гражданского населения уже оцениваются прокурорами как тяжелейшие военные преступления - преступления против человечности", - написала она.
На фото, что обнародовала Генпрокурор, можно увидеть также тела убитых детей.
More atrocities of the Russian army are discovered in Kyiv region: an evacuation convoy with children was attacked; six civilians were found shot dead in a basement. The scale of the killings of civilians is already being assessed by prosecutors as crimes against humanity. pic.twitter.com/mvDHAd29KB— Iryna Venediktova (@VenediktovaIV) April 12, 2022
Напомним
По информации Офиса Генпрокурора, по состоянию на 12 апреля уже 186 детей погибло в Украине через вооруженную агрессию рф.