Розстріляний конвой із дітьми, знайдені в підвалі 6 застрелених: Венедіктова показала моторошні фото

Цитата

"Викриваються все нові й нові звірства армії рф: розстріляна евакуаційна колона з дітьми, шестеро застрелених цивільних у підвалі в селі на Київщині. Масштаби вбивств цивільного населення вже оцінюються прокурорами як найтяжчі воєнні злочини - злочини проти людяності", - написала вона.

На фото, що оприлюднила Генпрокурор, можна побачити також тіла убитих дітей.

More atrocities of the Russian army are discovered in Kyiv region: an evacuation convoy with children was attacked; six civilians were found shot dead in a basement. The scale of the killings of civilians is already being assessed by prosecutors as crimes against humanity. pic.twitter.com/mvDHAd29KB

— Iryna Venediktova (@VenediktovaIV) April 12, 2022

Нагадаємо

За інформацією Офісу Генпрокурора, станом на 12 квітня уже 186 дітей загинуло в Україні через збройну агресію рф.