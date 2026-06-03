россия способна ежемесячно производить около 120 баллистических ракет - Зеленский

$44.340.0451.660.06
ukenru
Эксклюзив
14:51 • 11217 просмотра
Действительно ли контрастный душ укрепляет здоровье и кому стоит быть осторожным
14:12 • 12828 просмотра
Fire Point испытала баллистическую ракету FP-7.Х, которая ляжет в основу противобаллистического перехватчика FREYJA – видеоVideo
Эксклюзив
13:49 • 12649 просмотра
Суд должен реагировать на злоупотребление процессуальными правами в деле о смерти Аднана Кивана — эксперты
Эксклюзив
3 июня, 07:12 • 44196 просмотра
После коррупционного скандала в БЭБ депутаты призывают проверить законность открытых дел
3 июня, 06:48 • 35362 просмотра
Нефтяной терминал в Петербурге, база Кронштадт и не только - Зеленский подтвердил результаты "дальнобойных санкций"Video
2 июня, 18:57 • 48156 просмотра
США хотят как можно скорее вернуть санкции против российской нефти — Рубио
2 июня, 15:57 • 126032 просмотра
В Киеве хотят запретить палатки и матрасы в метро во время воздушных тревогPhoto
Эксклюзив
2 июня, 13:27 • 69674 просмотра
Черные облака дыма после российских атак: чем они угрожают людям и кто больше всего в зоне риска
2 июня, 12:14 • 65644 просмотра
Украина на пути к началу официальных переговоров о членстве в ЕС уже в июне, Венгрия сигнализирует о готовности - Politico
Эксклюзив
2 июня, 12:02 • 61085 просмотра
Безосновательные ультиматумы - почему на фоне больших проблем кремль снова требует выхода ВСУ с "новых территорий рф"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2м/с
87%
749мм
Популярные новости
Сибига ответил на претензии Польши из-за названия подразделения ССО "имени Героев УПА"3 июня, 07:35 • 12517 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтетерминала в Петербурге, кораблей в Кронштадте и завода "Прогресс"3 июня, 08:15 • 13568 просмотра
В Кронштадте поражен российский корвет "Бойкий" - "Мадяр" показал видеоVideo10:29 • 13117 просмотра
Топ-7 мест в Каменце-Подольском, которые стоит посетить на выходныхPhoto12:01 • 21812 просмотра
США официально объявили о сокращении участия в силах НАТО, Европе предлагают взять на себя больше ответственности13:19 • 10629 просмотра
публикации
Какие ограничения скорости действуют в населенных пунктах и за их пределами в УкраинеPhoto15:56 • 3184 просмотра
Действительно ли контрастный душ укрепляет здоровье и кому стоит быть осторожным
Эксклюзив
14:51 • 11219 просмотра
Топ-7 мест в Каменце-Подольском, которые стоит посетить на выходныхPhoto12:01 • 21870 просмотра
После коррупционного скандала в БЭБ депутаты призывают проверить законность открытых дел
Эксклюзив
3 июня, 07:12 • 44200 просмотра
В Киеве хотят запретить палатки и матрасы в метро во время воздушных тревогPhoto2 июня, 15:57 • 126032 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Дональд Трамп
Марк Рютте
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Государственная граница Украины
Днепр (город)
Реклама
УНН Lite
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи14:52 • 4122 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 65514 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 72962 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 107094 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 100546 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Золото
9К720 Искандер

россия способна ежемесячно производить около 120 баллистических ракет - Зеленский

Киев • УНН

 • 274 просмотра

Владимир Зеленский сообщил о способности рф производить 120 баллистических ракет в месяц. Это позволяет врагу регулярно проводить массированные атаки.

россия способна ежемесячно производить около 120 баллистических ракет - Зеленский

россия имеет возможность производить около 120 баллистических ракет ежемесячно, и это только баллистические ракеты. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам заседания Совета Украина – НАТО в Киеве, передает УНН.

Детали

Зеленский сообщил, что вчера только в результате одной массированной атаки Россия убила 23 человека в нашей стране, среди них были дети. Россияне применили большое количество дронов – более 650 в течение ночи и еще около 100 в течение дня. Но самой опасной угрозой, конечно, являются ракеты.

россия имеет возможность производить около 120 баллистических ракет ежемесячно. И это только баллистические ракеты. россия также производит другие типы ракет. Это означает, что каждый месяц они могут осуществлять несколько масштабных массированных атак в дополнение к постоянному ракетному террору, который они уже осуществляют. Очевидно, что это самая большая угроза, с которой мы сейчас сталкиваемся 

- сказал Президент.

Ракеты PAC-2 и PAC-3 для Patriot поступают в Украину ежедневно и еженедельно – Рютте03.06.26, 18:12 • 1374 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
НАТО
Владимир Зеленский
Украина
Киев