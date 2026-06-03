россия способна ежемесячно производить около 120 баллистических ракет - Зеленский

россия имеет возможность производить около 120 баллистических ракет ежемесячно, и это только баллистические ракеты. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам заседания Совета Украина – НАТО в Киеве, передает УНН.

Детали

Зеленский сообщил, что вчера только в результате одной массированной атаки Россия убила 23 человека в нашей стране, среди них были дети. Россияне применили большое количество дронов – более 650 в течение ночи и еще около 100 в течение дня. Но самой опасной угрозой, конечно, являются ракеты.

россия имеет возможность производить около 120 баллистических ракет ежемесячно. И это только баллистические ракеты. россия также производит другие типы ракет. Это означает, что каждый месяц они могут осуществлять несколько масштабных массированных атак в дополнение к постоянному ракетному террору, который они уже осуществляют. Очевидно, что это самая большая угроза, с которой мы сейчас сталкиваемся - сказал Президент.

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