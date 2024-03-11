российские БпЛА продвигаются по центральным регионам Украины

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают о продолжении движения беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) на территории страны, передает УНН.

Детали

По информации, БпЛА, которые прошли западную часть Кировоградской области, уже отправляются на север в направлении Винницкой области.

На границе Николаевской, Одесской и Кировоградской областей зафиксированы БпЛА, которые направляются в направлении Винницкой области.

Несколько групп БпЛА на юге Николаевской области движутся северо-западным курсом через Одесскую область.

Еще несколько групп БпЛА с юго-запада и юго-востока Днепропетровской области направляются в направлении Днепра.

БпЛА с Кировоградщины вошли на территорию Черкасской области, направляясь в направлении Белой Церкви.

В Воздушных силах сообщили о движении нескольких групп вражеских беспилотников