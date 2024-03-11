В Воздушных силах сообщили о движении нескольких групп вражеских беспилотников

В Воздушных силах сообщили о движении нескольких груп вражеских беспилотников. БпЛА фиксируют в Николаевской и Херсонской областях, передает УНН.

Сначала в Воздушных силах сообщили о БпЛА с Херсонщины в направлении Кривого Рога.

Сейчас известно сразу о ряде групп вражеских беспилотников:

БпЛА, которые двигались на Кривой Рог, изменили направление и заходят в Николаевскую область, курс западный.

Еще несколько групп БпЛА на границе Днепропетровской и Херсонской областей, заходят на Николаевщину, курс западный.

Очередная группа БпЛА на юге Николаевской области, курс северо-западный.

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