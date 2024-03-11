Командующий Воздушных сил показал видео ударов по вражескому пункту управления

Пытались прорваться в Молдову: двое мужчин с лестницей "штурмовали" противотранспортный ров, их задержали с выстрелами

Двое мужчин из Запорожской области были задержаны на государственной границе при попытке незаконного пересечения границы с приднестровским регионом Молдовы с помощью телескопической лестницы для преодоления противотранспортного рва, им были предъявлены административные обвинения.