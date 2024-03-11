Командующий Воздушных сил показал видео ударов по вражескому пункту управления
Киев • УНН
Пилоты Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины успешно поразили вражеский центр управления, расположенный на корабле, о чем свидетельствуют кадры, обнародованные командующим Воздушных Сил Николаем Олещуком.
Командующий Воздушных сил Николай Олещук обнародовал кадры удара по вражескому пункту управления, который размещался на корабле, передает УНН.
"Спасибо летчикам за успешную боевую работу по вражескому пункту управления!" - подписал Олещук видео удара по вражескому пункту управления.
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