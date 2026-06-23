рф оправдывает свои агрессивные действия мифами о "подготовке нападения НАТО" - объяснение ЦПД СНБО

россия пытается оправдать собственные агрессивные действия мифами о "подготовке нападения НАТО", сообщили в Центре противодействия дезинформации СНБО во вторник, пишет УНН.

россия пытается оправдать свои собственные агрессивные намерения в отношении Европы лживыми обвинениями о якобы подготовке НАТО к нападению на РФ - указали в ЦПД СНБО.

Как отметили в ЦПД, заместитель руководителя мид рф александр грушко заявил, что НАТО и Евросоюз якобы "готовятся к военному столкновению с россией на рубеже 2030 года". Он сравнил действия Запада с планом "Барбаросса" - стратегией нацистской Германии во время нападения на СССР.

"Использование этого исторического маркера рассчитано на внутреннюю российскую аудиторию. Искусственно сравнивая современный оборонный блок НАТО с Третьим рейхом, кремль стремится мобилизовать российское общество и ментально подготовить население к потенциальному участию в боевых действиях против европейских государств", - пояснили в ЦПД СНБО.

Как отмечается, "характерно, что эти абсурдные обвинения со стороны рф появляются на фоне предупреждений западных разведок о том, что именно россия может осуществить вооруженное нападение на государства Альянса до 2030 года". "Отражая реальность, кремль пытается сыграть на опережение и представить свои агрессивные действия против европейских государств как "вынужденную оборону"", - указали в ЦПД.

"кремль в очередной раз использует тактику перекладывания ответственности, чтобы замаскировать собственные планы по дестабилизации европейской безопасности и оправдать дальнейшую эскалацию", - подчеркнули в ЦПД СНБО.

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