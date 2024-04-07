рф ни на минуту не прекращает свой террор, готовим ответ для врага - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что россия ни на минуту не прекращает свой террор. Украина готовит ответ для врага - очень конкретный и справедливый. Об этом заявил Зеленский, передает УНН.

Детали

Зеленский сообщил, что у него был разговор с главой СБУ Малюком, руководителем ГУР Будановым, министром внутренних дел Клименко относительно ударов врага по Харькову и восточным регионам Украины.

россия ни на минуту не прекращает свой террор. Работаем, чтобы предоставить нашим людям надежную защиту. Готовим ответ для врага - очень конкретный и справедливый - заявил Зеленский.

Добавим

Президент Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВС Александр Сырский обсудили ситуацию на фронте, планирование дальнейших действий. Министр обороны Умеров доложил о ситуации с боеприпасами.

Контекст

россия постоянно наносит удары по Украине, в частности терроризирует Харьков. Так, например в воскресенье, 7 апреля, российская армия обстреляла центр города Харькова. Есть попадания по жилому сектору.

Зеленский обсудил с Главкомом ситуацию на фронте, Умеров доложил о боеприпасах