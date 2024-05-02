Разоблачены еще 8 схем уклонения от призыва: детали

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
  •  12037 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
  •  36202 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
  •  64817 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
  •  104795 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  125014 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  124254 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  118934 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  114981 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101820 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
1 мая 2024, 05:27  •  103980 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

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29 апреля 2024, 11:08  •  267481 просмотра

Разоблачены еще 8 схем уклонения от призыва: детали

Служба безопасности Украины и Национальная полиция ликвидировали еще 8 схем уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста, задержав организаторов. Они помогали уклонистам сбежать по поддельным документам или в обход пунктов пропуска за $3 000 - $10 000.

Война •   •  2707 просмотра
Разоблачены еще 8 схем уклонения от призыва: детали

россиянам удалось частично захватить Очеретино на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении россияне частично захватили Очеретино, но украинские войска задействовали резервы для стабилизации ситуации и восстановления контроля.

Война •   •  2203 просмотра
россиянам удалось частично захватить Очеретино на Авдеевском направлении

россияне превратили оккупированный Донецк в приют для рецидивистов - Центр сопротивления

россияне превратили оккупированный Донецк в приют для рецидивистов, убийц и преступников со всей рф, создав среду, где убийства, кражи и мародерство стали привычным явлением.

Война •   •  2698 просмотра
россияне превратили оккупированный Донецк в приют для рецидивистов - Центр сопротивления

россияне пытаются прорвать фронт на трех направлениях: Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском

российские войска усиливают атаки на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, стремясь прорвать украинскую оборону и выйти к границам Донецкой и Луганской областей, в то время как украинские войска укрепляют позиции в Серебрянском лесу.

Война •   •  3246 просмотра
россияне пытаются прорвать фронт на трех направлениях: Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз проводят исследования для определения ущерба, нанесенного российской агрессией, и сотрудничают с Советом Европы для верификации владельцев разрушенного жилья и разработки механизма компенсации.

Война •   •  12037 просмотра
Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Звезда отбора на "Евровидение-2024" овладел военной специальностью и усиливает обороноспособность Украины

Вокалист группы "Нахаба" Андрей Науменко уже полгода служит в Вооруженных силах Украины, осваивает профессию авиационного инженера, не забывая при этом о творчестве.

Культура •   •  3424 просмотра
Звезда отбора на "Евровидение-2024" овладел военной специальностью и усиливает обороноспособность Украины

Президент Грузии призвала граждан сделать выбор между Европой или рф

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала граждан сделать "экзистенциальный" выбор между Европой и россией на фоне споров вокруг закона об "иностранных агентах" и подавления протестов против него.

Новости Мира •   •  3692 просмотра
Президент Грузии призвала граждан сделать выбор между Европой или рф

В Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 школьников

Грузовик без водителя, перевозивший мороженое, сбил 29 детей в возрасте от 9 до 16 лет во время мероприятия в Сузакском районе Кыргызстана, в результате чего 18 детей были госпитализированы, трое из них - в тяжелом состоянии.

Новости Мира •   •  3792 просмотра
В Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 школьников

Китай пообещал принять "необходимые меры" после новых санкций США за поддержку рф

Китай обещает принять "необходимые меры" для защиты своих компаний после того, как новые санкции США, направленные на подрыв военного потенциала России, были нацелены на китайские фирмы.

Война •   •  5542 просмотра
Китай пообещал принять "необходимые меры" после новых санкций США за поддержку рф

За нарушение правил учета военной службы парламентский комитет предлагает штрафы от 17 до 25,5 тыс. гривен

Парламентский комитет предлагает штрафовать на сумму от 17 000 до 25 500 гривен за нарушение правил воинского учета или неактуализацию персональных данных в условиях военного положения.

Война •   •  5764 просмотра
За нарушение правил учета военной службы парламентский комитет предлагает штрафы от 17 до 25,5 тыс. гривен