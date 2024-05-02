Разоблачены еще 8 схем уклонения от призыва: детали

Правоохранители заблокировали еще 8 схем уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Задержаны организаторы схем в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Ровенской и Черкасской областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Детали

За деньги фигуранты помогали уклонистам сбежать за границу, используя поддельные документы или в обход пропускных пунктов.

По данным СБУ, стоимость таких "услуг" составляла от 3 до 10 тыс. американских долларов. Сумма зависела от срочности выезда и разновидности "схемы".

На Винниччинеи: ликвидированы три схемы побега уклонистов. Задержаны пятеро дельцов: трое из них предлагали военнообязанным сбежать за пределы Украины через пограничные участки реки Днестр.

В Черкасской области: сообщено о подозрении бывшему налоговику. Используя собственные связи, он "продавал" должности в различных общественных организациях, которые перевозят гумпомощь.

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Таким образом, как сообщается, "трудоустраивал" уклонистов, чтобы внести их персональные данные в информационную систему "Шлях" как волонтеров. По данным СБУ, эта "схема" позволяла военнообязанным выехать за границу под видом водителей-перевозчиков гуманитарных грузов.

На Кировоградщине: задержан делец, который торговал фиктивными справками о непригодности к службе по состоянию здоровья. Чтобы получить подделку, злоумышленник "обращался" к своим сообщникам из местной военно-врачебной комиссии.

В Ровенской области: задержан заместитель руководителя местной больницы. За взятки чиновник предлагал уклонистам оформить фиктивную группу инвалидности и таким образом избежать призыва.

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На Львовщине: сообщено о подозрении еще двум организаторам "схем для уклонистов". Ими оказались жители региона. Один из них торговал фальшивыми справками о снятии с воинского учета. Другой вносил в информационную систему "Шлях" данные для выезда за границу под видом волонтеров.

Организаторам преступных схем грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества. А их клиентам - до 5 лет заключения.