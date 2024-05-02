Викрито ще 8 схем ухилення від призову: деталі

Правоохоронці заблокували ще 8 схем ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Затримано організаторів схем на Вінниччині, Львівщині, Кіровоградщині, у Рівненській та Черкаській областях. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ.

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За гроші фігуранти допомагали ухилянтам втекти за кордон, використовуючи підроблені документи або в обхід пропускних пунктів.

За даними СБУ, вартість таких "послуг" становила від 3 до 10 тис. американських доларів. Сума залежала від терміновості виїзду та різновиду "схеми".

На Вінниччині: ліквідовано три схеми втечі ухилянтів. Затримано п’ятьох ділків: троє з них пропонували військовозобов’язаним втекти за межі України через прикордонні ділянки річки Дністер.

У Черкаській області: повідомлено про підозру колишньому податківцю. Використовуючи власні зв’язки, він "продавав" посади у різних громадських організаціях, які перевозять гумдопомогу.

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У такий спосіб, як повідомляється, "працевлаштовував" ухилянтів, щоб внести їхні персональні дані до інформаційної системи "Шлях" як волонтерів. За даними СБУ, ця "схема" дозволяла військовозобов’язаним виїхати за кордон під виглядом водіїв-перевізників гуманітарних вантажів.

На Кіровоградщині: затримано ділка, який торгував фіктивними довідками про непридатність до служби за станом здоров’я. Щоб отримати підробку, зловмисник "звертався" до своїх спільників з місцевої військово-лікарської комісії.

У Рівненській області: затримано заступника керівника місцевої лікарні. За хабарі посадовець пропонував ухилянтам оформити фіктивну групу інвалідності і таким чином уникнути призову.

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На Львівщині: повідомлено про підозру ще двом організаторам "схем для ухилянтів". Ними виявилися мешканці регіону. Один з них торгував фальшивими довідками про зняття з військового обліку. Інший вносив до інформаційної системи "Шлях" дані для виїзду за кордон під виглядом волонтерів.

Організаторам злочинних схем загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. А їхнім клієнтам – до 5 років ув’язнення.