Викрито ще 8 схем ухилення від призову: деталі
Київ • УНН
Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували ще 8 схем ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку, затримавши організаторів. Вони допомагали ухильникам втекти за підробленими документами або в обхід пунктів пропуску за $3 000 - $10 000.
Правоохоронці заблокували ще 8 схем ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Затримано організаторів схем на Вінниччині, Львівщині, Кіровоградщині, у Рівненській та Черкаській областях. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ.
Деталі
За гроші фігуранти допомагали ухилянтам втекти за кордон, використовуючи підроблені документи або в обхід пропускних пунктів.
За даними СБУ, вартість таких "послуг" становила від 3 до 10 тис. американських доларів. Сума залежала від терміновості виїзду та різновиду "схеми".
На Вінниччині: ліквідовано три схеми втечі ухилянтів. Затримано п’ятьох ділків: троє з них пропонували військовозобов’язаним втекти за межі України через прикордонні ділянки річки Дністер.
У Черкаській області: повідомлено про підозру колишньому податківцю. Використовуючи власні зв’язки, він "продавав" посади у різних громадських організаціях, які перевозять гумдопомогу.
Найбільше спроб незаконного перетину кордону фіксується біля Румунії та Молдови - Демченко02.05.24, 13:56 • 44282 перегляди
У такий спосіб, як повідомляється, "працевлаштовував" ухилянтів, щоб внести їхні персональні дані до інформаційної системи "Шлях" як волонтерів. За даними СБУ, ця "схема" дозволяла військовозобов’язаним виїхати за кордон під виглядом водіїв-перевізників гуманітарних вантажів.
На Кіровоградщині: затримано ділка, який торгував фіктивними довідками про непридатність до служби за станом здоров’я. Щоб отримати підробку, зловмисник "звертався" до своїх спільників з місцевої військово-лікарської комісії.
У Рівненській області: затримано заступника керівника місцевої лікарні. За хабарі посадовець пропонував ухилянтам оформити фіктивну групу інвалідності і таким чином уникнути призову.
В Україні можуть обмежити отримання держпослуг для ухилянтів – Малюська20.04.24, 22:50 • 50765 переглядiв
На Львівщині: повідомлено про підозру ще двом організаторам "схем для ухилянтів". Ними виявилися мешканці регіону. Один з них торгував фальшивими довідками про зняття з військового обліку. Інший вносив до інформаційної системи "Шлях" дані для виїзду за кордон під виглядом волонтерів.
Організаторам злочинних схем загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. А їхнім клієнтам – до 5 років ув’язнення.