Работали более четырехсот спасателей: в Киеве завершили ликвидацию последствий атаки 10 июня

В столице завершена ликвидация последствий российского обстрела, который был осуществлен в ночь на 10 июня, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

По состоянию на сейчас полностью ликвидированы последствия обстрела в складских помещениях Оболонского района — последнем очаге после массированной атаки на столицу в ночь на 10 июня - говорится в сообщении.

Напомним, в результате атаки пострадали 7 районов столицы. Были зафиксированы разрушения жилой и нежилой инфраструктуры, пожары и, к сожалению, гибель одного человека.

К ликвидации последствий были привлечены более 440 спасателей и более 100 единиц техники, в том числе пожарный катер и робот ГСЧС. Также к тушению пожара подключались 2 вертолета ГУР.