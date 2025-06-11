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Працювали понад чотири сотні рятувальників: у Києві завершили ліквідацію наслідків атаки 10 червня

Київ • УНН

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У Києві завершили ліквідацію наслідків нічного обстрілу 10 червня. Понад 440 рятувальників та 100 одиниць техніки працювали в 7 районах міста.

Працювали понад чотири сотні рятувальників: у Києві завершили ліквідацію наслідків атаки 10 червня

У столиці завершено ліквідацію наслідків російського обстрілу, яка була здійснена в ніч на 10 червня, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Станом на зараз повністю ліквідовано наслідки обстрілу в складських приміщеннях Оболонського району — останньому осередку після масованої атаки на столицю в ніч на 10 червня 

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок атаки постраждали 7 районів столиці. Було зафіксовано руйнування житлової та нежитлової інфраструктури, пожежі та, на жаль, загибель однієї людини.

До ліквідації наслідків було залучено понад 440 рятувальників і понад 100 одиниць техніки, зокрема пожежний катер та робот ДСНС. Також до гасіння пожежі долучалися 2 гелікоптери ГУР.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКиїв
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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