Працювали понад чотири сотні рятувальників: у Києві завершили ліквідацію наслідків атаки 10 червня
Київ • УНН
У Києві завершили ліквідацію наслідків нічного обстрілу 10 червня. Понад 440 рятувальників та 100 одиниць техніки працювали в 7 районах міста.
У столиці завершено ліквідацію наслідків російського обстрілу, яка була здійснена в ніч на 10 червня, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Станом на зараз повністю ліквідовано наслідки обстрілу в складських приміщеннях Оболонського району — останньому осередку після масованої атаки на столицю в ніч на 10 червня
Нагадаємо, внаслідок атаки постраждали 7 районів столиці. Було зафіксовано руйнування житлової та нежитлової інфраструктури, пожежі та, на жаль, загибель однієї людини.
До ліквідації наслідків було залучено понад 440 рятувальників і понад 100 одиниць техніки, зокрема пожежний катер та робот ДСНС. Також до гасіння пожежі долучалися 2 гелікоптери ГУР.