Працювали понад чотири сотні рятувальників: у Києві завершили ліквідацію наслідків атаки 10 червня

У столиці завершено ліквідацію наслідків російського обстрілу, яка була здійснена в ніч на 10 червня, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Станом на зараз повністю ліквідовано наслідки обстрілу в складських приміщеннях Оболонського району — останньому осередку після масованої атаки на столицю в ніч на 10 червня