путин хочет войны и поражения Украины: Ермак заявил об отсутствии альтернатив санкциям и жестким действиям против рф
Киев • УНН
Глава Офиса президента прокомментировал российские обстрелы Киева 28 июля, заявив, что путин отвечает войной на призывы к переговорам. Он также отметил испытание россией реакции НАТО полетами дронов в воздушном пространстве стран Балтии.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на российские обстрелы Киева 28 июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Ермака.
Детали
Глава ОП показал видео последствий российских бомбардировок столицы Украины в ночь на 28 июля. Он отметил, что российский диктатор путин именно так отвечает на призывы завершать войну и садиться за стол переговоров.
Альтернативы санкциям, усилению дальнобойности Украины и жестким действиям в отношении окружения и самого путина нет. Он ничего не хочет, кроме войны и поражения Украины. А поражения не будет
Также он добавил, что россияне и их сателлиты испытывают реакцию НАТО. Речь идет о полетах дронов в воздушном пространстве стран Балтии.
Это сигналы, которые нельзя игнорировать
Напомним
В ночь на 28 июля Киев подвергся вражеской атаке. Руководитель КГВА Тимур Ткаченко рассказал, что в Дарницком районе столицы выбиты окна в жилой многоэтажке.
Полиция Киева показала последствия российской атаки по столице в ночь на 28 июля. На местах работают следственно-оперативные группы и взрывотехники.
Также УНН сообщал, что утром 28 июля неизвестный беспилотник пересек воздушное пространство Литвы со стороны беларуси, его заметили на высоте около 200 метров вблизи Вильнюса.