путин хочет войны и поражения Украины: Ермак заявил об отсутствии альтернатив санкциям и жестким действиям против рф

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на российские обстрелы Киева 28 июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Ермака.

Глава ОП показал видео последствий российских бомбардировок столицы Украины в ночь на 28 июля. Он отметил, что российский диктатор путин именно так отвечает на призывы завершать войну и садиться за стол переговоров.

Альтернативы санкциям, усилению дальнобойности Украины и жестким действиям в отношении окружения и самого путина нет. Он ничего не хочет, кроме войны и поражения Украины. А поражения не будет

Также он добавил, что россияне и их сателлиты испытывают реакцию НАТО. Речь идет о полетах дронов в воздушном пространстве стран Балтии.

Это сигналы, которые нельзя игнорировать