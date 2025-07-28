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путін хоче війни і поразки України: Єрмак заявив про відсутність альтернатив санкціям і жорстким діям проти рф

Київ • УНН

 • 668 перегляди

Голова Офісу президента прокоментував російські обстріли Києва 28 липня, заявивши, що путін відповідає війною на заклики до переговорів. Він також наголосив на випробуванні росією реакції НАТО польотами дронів у повітряному просторі країн Балтії.

путін хоче війни і поразки України: Єрмак заявив про відсутність альтернатив санкціям і жорстким діям проти рф

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на російські обстріли Києва 28 липня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Єрмака.

Деталі

Очільник ОП показав відео наслідків російських бомбардувань столиці України у ніч на 28 липня. Він зазначив, що російський диктатор путін саме так відповідає на заклики завершувати війну та сідати за стіл переговорів.

Альтернативи санкціям, посиленню далекобійності України, і жорстким діям щодо оточення і самого путіна немає. Він нічого не хоче, окрім війни та поразки України. А поразки не буде

 - заявив Єрмак.

Також він додав, що росіяни та їх сателіти випробовують реакцію НАТО. Йдеться про польоти дронів у повітряному просторі країн Балтії.

Це сигнали, які не можна ігнорувати

- резюмував Єрмак.

Нагадаємо

У ніч на 28 липня Київ зазнав ворожої атаки. Керівник КМВА Тимур Ткаченко розповів, що у Дарницькому районі столиці вибито вікна у житловій багатоповерхівці.

Поліція Києва показала наслідки російської атаки по столиці у ніч на 28 липня. На місцях працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки.

Також УНН повідомляв, що вранці 28 липня невідомий безпілотник перетнув повітряний простір Литви з боку білорусі, його помітили на висоті близько 200 метрів поблизу Вільнюса.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійнаПолітика
НАТО
Вільнюс
Андрій Єрмак
Литва
Київ
Tesla
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