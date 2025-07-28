путін хоче війни і поразки України: Єрмак заявив про відсутність альтернатив санкціям і жорстким діям проти рф

Голова Офісу президента прокоментував російські обстріли Києва 28 липня, заявивши, що путін відповідає війною на заклики до переговорів. Він також наголосив на випробуванні росією реакції НАТО польотами дронів у повітряному просторі країн Балтії.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на російські обстріли Києва 28 липня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Єрмака. Деталі Очільник ОП показав відео наслідків російських бомбардувань столиці України у ніч на 28 липня. Він зазначив, що російський диктатор путін саме так відповідає на заклики завершувати війну та сідати за стіл переговорів. Альтернативи санкціям, посиленню далекобійності України, і жорстким діям щодо оточення і самого путіна немає. Він нічого не хоче, окрім війни та поразки України. А поразки не буде - заявив Єрмак. Також він додав, що росіяни та їх сателіти випробовують реакцію НАТО. Йдеться про польоти дронів у повітряному просторі країн Балтії. Це сигнали, які не можна ігнорувати - резюмував Єрмак. Нагадаємо У ніч на 28 липня Київ зазнав ворожої атаки. Керівник КМВА Тимур Ткаченко розповів, що у Дарницькому районі столиці вибито вікна у житловій багатоповерхівці. Поліція Києва показала наслідки російської атаки по столиці у ніч на 28 липня. На місцях працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Також УНН повідомляв, що вранці 28 липня невідомий безпілотник перетнув повітряний простір Литви з боку білорусі, його помітили на висоті близько 200 метрів поблизу Вільнюса.