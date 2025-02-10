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путин имеет ресурсы для продолжения войны в течение 2025 года - ЦПД

путин имеет ресурсы для продолжения войны в течение 2025 года - ЦПД

Киев  •  УНН

 • 4476 просмотра

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Руководитель ЦПД СНБО сообщил о наличии у рф ресурсов для ведения войны в 2025 году. Российские чиновники и дипломаты работают над возможностью продолжить активные боевые действия в 2026 году.

Российский диктатор владимир путин имеет ресурсы для продолжения войны в течение 2025 года, а его чиновники, дипломаты и разведки имеют задачу сделать все, чтобы рф могла интенсивно воевать в течение 2026 года. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, пишет УНН.

путин имеет ресурсы для продолжения войны в течение 2025 года, а его чиновники, дипломаты и разведки имеют задачу сделать все, чтобы россия могла интенсивно воевать в течение 2026 года 

- написал Коваленко.

Он заявил, что у путина увеличивают расходы на пропаганду, в частности на работу в Европе, Ближнем Востоке, а также пытаются лоббировать решение об избежании дополнительных санкций.

Стоит ли ждать мира в Украине в ближайшее время: в ГУР ответили10.02.25, 15:36 • 10422 просмотра

Дополнение

9 февраля Президент Владимир Зеленский заявил, что все возможности для завершения войны в 2025 году существуют, однако ключевыми факторами остаются санкционное давление на Россию, гарантии безопасности и поддержка Украины со стороны союзников.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что в ближайшее время следует ожидать важных событий, в частности на Мюнхенской конференции по безопасности, однако все прогнозы остаются лишь прогнозами.

Зеленский заявлял, что планируется его встреча с президентом США Дональдом Трампом, а также анонсировал возможную встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Также Зеленский отмечал, что готов к переговорам с путиным при условии, что США и Европа продолжат поддержку Украины и предоставят гарантии безопасности.

8 февраля Зеленский отмечал, что российский диктатор владимир путин, увеличивая свою армию еще на 100 тыс., готовится вовсе не к переговорам, а к продолжению войны, и не только против Украины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
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sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
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