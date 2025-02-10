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путін має ресурси для продовження війни протягом 2025 року – ЦПД

путін має ресурси для продовження війни протягом 2025 року – ЦПД

Київ • УНН

 • 27712 перегляди

Керівник ЦПД РНБО повідомив про наявність у рф ресурсів для ведення війни у 2025 році. Російські чиновники та дипломати працюють над можливістю продовжити активні бойові дії у 2026 році.

Російський диктатор володимир путін має ресурси для продовження війни протягом 2025 року, а його чиновники, дипломати і розвідки мають задачу зробити все, аби рф могла інтенсивно воювати протягом 2026 року. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, пише УНН.

путін має ресурси для продовження війни протягом 2025 року, а його чиновники, дипломати і розвідки мають задачу зробити все, аби росія могла інтенсивно воювати протягом 2026 року 

- написав Коваленко.

Він заявив, що в путіна збільшують витрати на пропаганду, зокрема на роботу в Європі, Близькому Сході, а також намагаються лобіювати рішення щодо уникнення додаткових санкцій.

Чи варто чекати миру в Україні у найближчий час: в ГУР відповіли10.02.25, 15:36 • 26095 переглядiв

Доповнення

9 лютого Президент Володимир Зеленський заявив, що всі можливості для завершення війни у 2025 році існують, проте ключовими факторами залишаються санкційний тиск на росію, безпекові гарантії та підтримка України з боку союзників.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що найближчим часом слід очікувати важливих подій, зокрема на Мюнхенській безпековій конференції, однак усі прогнози залишаються лише прогнозами.

Зеленський заявляв, що планується його зустріч із президентом США Дональдом Трампом, а також анонсував можливу зустріч з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Також Зеленський зазначав, що готовий до переговорів із путіним за умови, що США та Європа продовжать підтримку України та нададуть гарантії безпеки.

8 лютого Зеленський наголошував, що російський диктатор володимир путін, збільшуючи свою армію ще на 100 тис., готується зовсім не до перемовин, а до продовження війни, і не тільки проти України.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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