Программа uResidency: первые пользователи зарегистрировали ФЛП и открыли счета

В Министерстве цифровой трансформации поделились с УНН первыми результатами внедрения программы uResidency, опытом других стран и планами на будущее, в частности по расширению функций для е-резидентов и привлечению новых стран.

Мы провели исследование для понимания того, какие страны заинтересованы в электронном резидентстве. Мы нацеливались именно на те страны, для которых услуга электронного резидентства является актуальной, поэтому за первый год мы хотим привлечь 1000 е-резидентов - говорят в Минцифре.

По их словам, в декабре 2023 года запустили бета-версию программы.

"По состоянию на сегодня у нас не просто есть обращения потенциальных е-резидентов, у нас есть пользователи программы, то есть е-резиденты, некоторые из которых уже зарегистрировались как физические лица-предприниматели и открыли текущие счета в Приватбанке", - добавили в министерстве.

Ведомство поясняет, что Пакистан, Индия и Таиланд стали первыми тремя странами, на которые направлена программа residency из-за высокого спроса, выявленного во время опросов и исследований.

Из-за полномасштабного вторжения в министерстве рассматривали варианты европейских стран, где консульства могли бы эффективно заниматься верификацией е-резидентов, параллельно выполняя другие важные задачи, такие как помощь украинским переселенцам.

"Словения, которая не испытала значительного потока украинских беженцев, оказалась идеальным выбором, который удовлетворяет обе эти важные потребности", - добавили в Минцифре.

В министерстве также сообщили о новых возможностях, которые могут ожидать е-резидентов. Также в министерстве рассказали, какие новые функции могут ожидать е-резиденты.

"Расширение возможностей, конечно, планируется. Однако в первую очередь наш приоритет - это тщательное изучение опыта первых 1,000 е-резидентов. Их обратная связь будет важна для определения направлений улучшения и для лучшего понимания специфических потребностей и вызовов, с которыми сталкиваются наши пользователи. Это поможет нам создать более эффективный и удобный сервис, который будет отвечать реальным потребностям е-резидентов", - отметили они.

Среди будущих преимуществ программы планируется:

Удаленная идентификация е-резидентов;

Расширение перечня стран, граждане которых смогут участвовать в программе;

Увеличение количества банков-партнеров;

Дополнительные преимущества для е-резидентов на основе их запросов.

"Сейчас рассматриваем возможность расширения перечня банков для предоставления услуг е-резидентам, мы открыты к диалогу с потенциальными партнерами", - добавили в министерстве.

На вопрос, какие страны стали примерами для Министерства цифровой трансформации при разработке программы, они ответили:

"Идея программы uResidency впервые возникла в 2019 году, вдохновившись опытом Эстонии с их программой e-Residency. Мы начали с анализа правового поля, чтобы построить концепцию, как может выглядеть украинская версия uResidency.

Сейчас в мире есть 3 страны, которые предоставляют электронное резидентство: Эстония, Литва и Азербайджан. Мы стали 4 страной. Работая над собственной программой электронного резидентства, мы исследовали, что предлагают другие страны в этой сфере. Наш анализ был сосредоточен на пяти ключевых критериях: стоимость услуг, дополнительные или скрытые платежи, налоги, возможность открытия банковского счета и онлайн-идентификация".

Дополнительно

uResidency - это программа электронного резидентства Украины. Благодаря ей иностранцы смогут регистрировать бизнес в украинской юрисдикции из любой точки мира. Для этого им не нужно приезжать к нам.

Для получения статуса е-резидента им нужен лишь смартфон, загранпаспорт и 15 минут, чтобы пройти офлайн-верификацию в консульстве Украины в своей стране.

Далее все онлайн - от открытия банковского счета до вывода денег. uResidency также не имеет скрытых платежей.

Напомним

В Украине запустили первый международный цифровой продукт uResidency и уже более 200 иностранцев зарегистрировались в программе.