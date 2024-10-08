Програма uResidency: перші користувачі зареєстрували ФОП і відкрили рахунки

У Міністерстві цифрової трансформації поділилися з УНН першими результатами впровадження програми uResidency, досвідом інших країн та планами на майбутнє, зокрема щодо розширення функцій для е-резидентів та залучення нових країн.

Ми провели дослідження для розуміння того, які країни зацікавлені в електронному резидентстві. Ми націлювалися саме на ті країни, для яких послуга електронного резидентства є актуальною, тому за перший рік ми хочемо залучити 1000 е-резидентів - кажуть у Мінцифрі.

За їхніми словами, у грудні 2023 року запустили бета-версію програми.

"Станом на сьогодні у нас не просто є звернення потенційних е-резидентів, у нас є користувачі програми, тобто е-резиденти, деякі з яких вже зареєструвалися як фізичні особи-підприємці та відкрили поточні рахунки у ПриватБанку", - додали у міністерстві.

Відомство пояснює, що Пакистан, Індія та Таїланд стали першими трьома країнами, на які спрямована програма uResidency через високий попит, виявлений під час опитувань і досліджень.

Через повномасштабне вторгнення у міністерстві розглядали варіанти європейських країн, де консульства могли б ефективно займатися верифікацією е-резидентів, паралельно виконуючи інші важливі завдання, як-от допомога українським переселенцям.

"Словенія, яка не зазнала значного потоку українських біженців, виявилася ідеальним вибором, який задовольняє обидві ці важливі потреби", - додали у Мінцифрі.

У міністерстві також повідомили про нові можливості, які можуть очікувати е-резидентів. Також у міністерстві розповіли, на які нові функції можуть чекати е-резиденти.

"Розширення можливостей, звісно, планується. Однак першочергово наш пріоритет — це ретельне вивчення досвіду перших 1,000 е-резидентів. Їхній зворотний зв’язок буде важливим для визначення напрямків покращення та для кращого розуміння специфічних потреб і викликів, з якими стикаються наші користувачі. Це допоможе нам створити більш ефективний та зручний сервіс, який відповідатиме реальним потребам е-резидентів", - наголосили вони.

Серед майбутніх переваг програми планується:

Віддалена ідентифікація е-резидентів;

Розширення переліку країн, громадяни яких зможуть брати участь у програмі;

Збільшення кількості банків-партнерів;

Додаткові переваги для е-резидентів на основі їхніх запитів.

"Зараз розглядаємо можливість розширення переліку банків для надання послуг е-резидентам, ми відкриті до діалогу з потенційними партнерами", - додали у міністерстві.

На запитання, які країни стали прикладами для Міністерства цифрової трансформації під час розробки програми, вони відповіли:

"Ідея програми uResidency вперше виникла у 2019 році, надихнувшись досвідом Естонії з їхньою програмою e-Residency. Ми почали з аналізу правового поля, щоб побудувати концепцію, як може виглядати українська версія uResidency.

Зараз у світі є 3 країни, які надають електронне резидентство: Естонія, Литва та Азербайджан. Ми стали 4 країною. Працюючи над власною програмою електронного резидентства, ми досліджували, що пропонують інші країни в цій сфері. Наш аналіз був зосереджений на п’яти ключових критеріях: вартість послуг, додаткові або приховані платежі, податки, можливість відкриття банківського рахунку та онлайн-ідентифікація".

Додатково

uResidency – це програма електронного резидентства України. Завдяки їй іноземці зможуть реєструвати бізнес в українській юрисдикції з будь-якої точки світу. Для цього їм не потрібно приїжджати до нас.

Для отримання статусу е-резидента їм потрібен лише смартфон, закордонний паспорт і 15 хвилин, щоб пройти офлайн-верифікацію у консульстві України у своїй країні.

Далі все онлайн – від відкриття банківського рахунку до виведення грошей. uResidency також не має прихованих платежів.

Нагадаємо

В Україні запустили перший міжнародний цифровий продукт uResidency і вже понад 200 іноземців зареєструвалися в програмі.