Президента Южной Кореи задержали за попытку военного переворота
Киев • УНН
Юн Сук Йоля арестовали по подозрению в попытке введения военного положения и использования военных сил против парламента. Президента будут удерживать под стражей до 20 дней, пока прокуратура будет готовить официальные обвинения.
Президента Южной Кореи арестовали за попытку ввести военное положение. Об этом сообщает Yonhap, передает УНН.
Детали
Суд Западный окружной суд Сеула считает, что Юн Сук Йоля мог совершить преступления, связанные с превышением властных полномочий и подготовкой к государственному перевороту.
Обвинения против экс-президента включают объявление военного положения 3 декабря и вероятную попытку использовать военные силы для блокирования работы Национального собрания. По словам следователей, Юн якобы дал приказ направить войска в парламент, чтобы помешать законодателям проголосовать против его указа.
После задержания Юна в среду в его резиденции в Сеуле, он находится в центре временного содержания. Теперь следователи имеют право удерживать его под стражей до 20 дней, с учетом уже прошедших дней.
Управление по расследованию коррупции в высоких эшелонах власти сообщило, что передаст дело Юна в прокуратуру через 10 дней. Ожидается, что прокуратура завершит расследование и подготовит официальные обвинения до завершения разрешенного срока содержания под стражей.
Юн посетил судебное заседание в субботу, где более пяти часов рассматривались аргументы относительно его ареста. Бывший президент сам выступил с обращением, говоря около 40 минут и завершив свое слово 5-минутным заявлением.
Президент Южной Кореи посетил суд после импичмента и ареста18.01.25, 07:29 • 26367 просмотров