Президента Південної Кореї затримали за спробу запровадити воєнний стан
Київ • УНН
Юн Сук Йоля заарештували за підозрою у спробі запровадження воєнного стану та використання військових сил проти парламенту. Президента утримуватимуть під вартою до 20 днів, поки прокуратура готуватиме офіційні обвинувачення.
Президента Південної Кореї арештували за спробу запровадити воєнний стан. Про це повідомляє Yonhap, передає УНН.
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Суд Західний окружний суд Сеула вважає, що Юн Сук Йоля міг вчинити злочини, пов’язані з перевищенням владних повноважень та підготовкою до державного перевороту.
Звинувачення проти екс-президента включають оголошення воєнного стану 3 грудня та ймовірну спробу використати військові сили для блокування роботи Національних зборів. За словами слідчих, Юн нібито дав наказ направити війська до парламенту, щоб перешкодити законодавцям проголосувати проти його указу.
Після затримання Юна у середу в його резиденції в Сеулі, він перебуває у центрі тимчасового утримання. Тепер слідчі мають право утримувати його під вартою до 20 днів, з урахуванням вже минулих днів.
Управління з розслідування корупції у високих ешелонах влади повідомило, що передасть справу Юна до прокуратури через 10 днів. Очікується, що прокуратура завершить розслідування та підготує офіційні обвинувачення до завершення дозволеного терміну утримання під вартою.
Юн відвідав судове засідання в суботу, де понад п’ять годин розглядалися аргументи щодо його арешту. Колишній президент сам виступив зі зверненням, говорячи близько 40 хвилин і завершивши своє слово 5-хвилинною заявою.
Президент Південної Кореї відвідав суд після імпічменту та арешту18.01.25, 07:29 • 30501 перегляд