Правительство назначило нового главу Государственной таможенной службы
Киев • УНН
Кабмин назначил Ореста Мандзия руководителем таможни по результатам конкурса. От нового главы ожидают реформирования и прозрачности таможенной системы.
Правительство назначило главу Государственной таможенной службы, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в пятницу в соцсетях, пишет УНН.
Правительство назначило главой Государственной таможенной службы Ореста Мандзия. Соответствующее представление по результатам открытого конкурса внес Министр финансов Сергей Марченко
Премьер указала, что от нового руководителя ожидают "продолжения реформы таможенной службы, формирования современной, прозрачной и эффективной таможенной системы, которая работает на обеспечение финансовой устойчивости государства".
"Рассчитываем на последовательную работу по реализации этих изменений и дальнейшее усиление институциональной способности таможенной службы", - отметила она.
Дополнение
Кабинет министров начал процесс открытого конкурса на должность руководителя Государственной таможенной службы Украины 4 августа 2025 года.
27 марта комиссия по проведению конкурса на занятие должности главы Государственной таможенной службы избрала двух финалистов – Руслана Даменцова и Ореста Мандзия, "оба из НАБУ".