Правительство назначило нового главу Государственной таможенной службы

Правительство назначило главу Государственной таможенной службы, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в пятницу в соцсетях, пишет УНН.

Правительство назначило главой Государственной таможенной службы Ореста Мандзия. Соответствующее представление по результатам открытого конкурса внес Министр финансов Сергей Марченко - написала Свириденко.

Премьер указала, что от нового руководителя ожидают "продолжения реформы таможенной службы, формирования современной, прозрачной и эффективной таможенной системы, которая работает на обеспечение финансовой устойчивости государства".

"Рассчитываем на последовательную работу по реализации этих изменений и дальнейшее усиление институциональной способности таможенной службы", - отметила она.

Дополнение

Кабинет министров начал процесс открытого конкурса на должность руководителя Государственной таможенной службы Украины 4 августа 2025 года.

27 марта комиссия по проведению конкурса на занятие должности главы Государственной таможенной службы избрала двух финалистов – Руслана Даменцова и Ореста Мандзия, "оба из НАБУ".