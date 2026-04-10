Правительство назначило нового главу Государственной таможенной службы

Теплеть начнет после Пасхи - синоптик
Эксклюзив
10:35 • 4952 просмотра
Может ли один обвинительный приговор врачу привести к коллапсу всей медицинской системы - объясняют адвокаты
Эксклюзив
09:36 • 10314 просмотра
Налоговая ловушка: как в Украине лизинг самолетов превращают в инструмент давления на авиабизнес
08:57 • 10057 просмотра
Artemis II уже преодолела половину пути и должна приводниться на Земле - как это будетPhotoVideo
08:34 • 9358 просмотра
В ЕС вступают в силу правила въезда по отпечаткам пальцев и фото - деталиVideo
08:02 • 7348 просмотра
Украина ввела санкции против российских культурных пропагандистов в связи с участием рф в Венецианской биеннале
9 апреля, 21:18 • 33523 просмотра
Зеленский согласился на пасхальное перемирие, объявленное Путиным, заявив о готовности к "зеркальным шагам"
9 апреля, 19:35 • 68938 просмотра
В Киеве на месте памятника ленину хотят установить фонтан. Глава Института нацпамяти против и заявляет об опасностиPhoto
9 апреля, 19:12 • 34796 просмотра
путин объявил пасхальное перемирие с Украиной
Эксклюзив
9 апреля, 17:09 • 31667 просмотра
Конец эпохи дешевых авиабилетов – эксперт объяснил, что происходит с ценами на авиатопливо
Популярные новости
Суд в США признал, что Пентагон нарушает решение о доступе журналистов10 апреля, 02:14 • 10538 просмотра
Нефть дорожает выше 98 долларов, рынки реагируют на удары в Ливане и риски для Ормузского пролива10 апреля, 02:55 • 10890 просмотра
Хантер Байден вызвал сыновей Трампа на бой в клетке10 апреля, 03:30 • 13188 просмотра
Марк Рютте назвал четыре страны, блокирующие вступление Украины в НАТО06:27 • 12138 просмотра
Наставничество для детей из интерната - как это работает и как стать наставником07:34 • 12907 просмотра
публикации
Налоговая ловушка: как в Украине лизинг самолетов превращают в инструмент давления на авиабизнес
Эксклюзив
09:36 • 10310 просмотра
Психология утреннего настроения, или как настроиться на продуктивность утром09:10 • 6888 просмотра
Страстная пятница: день скорби, тишины и глубокого смысла07:57 • 8670 просмотра
Наставничество для детей из интерната - как это работает и как стать наставником07:34 • 13012 просмотра
В Киеве на месте памятника ленину хотят установить фонтан. Глава Института нацпамяти против и заявляет об опасностиPhoto9 апреля, 19:35 • 68938 просмотра
Правительство назначило нового главу Государственной таможенной службы

Киев • УНН

 • 558 просмотра

Кабмин назначил Ореста Мандзия руководителем таможни по результатам конкурса. От нового главы ожидают реформирования и прозрачности таможенной системы.

Правительство назначило главу Государственной таможенной службы, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в пятницу в соцсетях, пишет УНН.

Правительство назначило главой Государственной таможенной службы Ореста Мандзия. Соответствующее представление по результатам открытого конкурса внес Министр финансов Сергей Марченко

- написала Свириденко.

Премьер указала, что от нового руководителя ожидают "продолжения реформы таможенной службы, формирования современной, прозрачной и эффективной таможенной системы, которая работает на обеспечение финансовой устойчивости государства".

"Рассчитываем на последовательную работу по реализации этих изменений и дальнейшее усиление институциональной способности таможенной службы", - отметила она.

Дополнение

Кабинет министров начал процесс открытого конкурса на должность руководителя Государственной таможенной службы Украины 4 августа 2025 года.

27 марта комиссия по проведению конкурса на занятие должности главы Государственной таможенной службы избрала двух финалистов – Руслана Даменцова и Ореста Мандзия, "оба из НАБУ". 

Юлия Шрамко

ОбществоПолитика
Кабинет Министров Украины
Государственная таможенная служба Украины
Сергей Марченко
Юлия Свириденко
Национальное антикоррупционное бюро Украины