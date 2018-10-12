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Пожар на арсенале под Ичней: ветер раздувает новые очаги тления

Пожар на арсенале под Ичней: ветер раздувает новые очаги тления

Киев  •  УНН

 • 10500 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Усиления ветра осуществляется раздувание новых очагов тления травы и деревьев на технической территории военных складов вблизи Ични Черниговской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"В связи с усилением ветра осуществляется раздувание новых очагов тления травы и деревьев на технической территории. Это привело к увеличению интенсивности взрывов остатков боеприпасов разбросанных на территории арсенала", – говорится в сообщении.

Сейчас на технической территории арсенала продолжают работать пожарные танки, инженерные машины разграждения и пожарная техника. Авиация ГСЧС осуществила 14 сбросов воды на очаги тления.

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Очистка административной территории арсенала осуществляют 15 групп разминирования. В населенных пунктах вблизи военных складов продолжают работать 21 пиротехническая группа от ГСЧС Украины для очистки местности, дорог и подъездных путей от остатков взрывоопасных предметов.

Напомним, жители прилегающих к 6-го арсенала территорий Ичнянского района уже активно возвращаются в свои дома. Полицейские будут осуществлять обход дворов. В районе чрезвычайной ситуации круглосуточно дежурят четыре бригады "скорой помощи".

Как сообщал УНН, рано утром 9 октября произошел пожар на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Черниговской области. Из района чрезвычайной ситуации эвакуировали более 12,5 тисяч человек. Закрыли авиапространство в радиусе 30 км, а также прекратили движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Сейчас спасатели продолжают тушить пожар на арсенале. Интенсивность взрывов боеприпасов значительно уменьшилась. Погибших и травмированных не зафиксировано.

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