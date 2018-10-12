Пожежа на арсеналі під Ічнею: вітер роздуває нові осередки тління
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Через посилення вітру здійснюється роздування нових осередків тління трави та дерев на технічній території військових складів поблизу Ічні Чернігівської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
"У зв’язку із посиленням вітру здійснюється роздування нових осередків тління трави та дерев на технічній території. Це призвело до збільшення інтенсивності вибухів залишків боєприпасів розкиданих на території арсеналу", – йдеться в повідомленні.
Наразі на технічній території арсеналу продовжують працювати пожежні танки, інженерні машини розгородження та пожежна техніка. Авіація ДСНС здійснила 14 скидів води на осередки тління.
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Очищення адміністративної території арсеналу здійснюють 15 груп розмінування. У населених пунктах поблизу військових складів продовжують працювати 21 піротехнічна група від ДСНС України для очищення місцевості, доріг та під’їзних шляхів від залишків вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, жителі прилеглих до 6-го арсеналу територій Ічнянського району вже активно повертаються до своїх помешкань. Поліцейські здійснюватимуть обхід подвір’їв. У районі надзвичайної ситуації цілодобово чергують чотири бригади "швидкої допомоги".
Як повідомляв УНН, рано вранці 9 жовтня сталася пожежа на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Чернігівської області. З району надзвичайної ситуації евакуювали понад 12,5 тисяч людей. Закрили авіапростір у радіусі 30 км, а також припинили рух автомобільного та залізничного транспорту.
Зараз рятувальники продовжують гасити пожежу на арсеналі. Інтенсивність вибухів боєприпасів значно зменшилась. Загиблих та травмованих не зафіксовано.