Мощный взрыв прогремел в Брюсселе

Как сообщает издание, взрыв произошел в районе Сен-Жиль. Сейчас на месте происшествия бушует пожар, работают пожарные.

"Мы не знаем, сколько там жертв и сколько людей осталось под завалами", - сообщили представители полиции Брюсселя.

Причины взрыва неизвестны, однако одной из версий является взрыв бытового газа.

Отмечается, что в результате взрыва серьезно повреждены несколько домов, разрушены фасады, в одном из домов обрушилась крыша.

Прокуратура расследует причины взрыва.

Huge explosion rocks #SaintGilles area #Brussels , cause yet unknown, building in flames https://t.co/SvLkpMWkaq pic.twitter.com/D0ugoepnNY

- Roeland roovers (@ r0eland) 18 марта 2017

