Потужний вибух пролунав у Брюсселі

Як повідомляє видання, вибух стався в районі Сен-Жіль. Наразі на місці події вирує пожежа, працюють пожежники.

“Ми не знаємо, скільки там жертв і скільки людей залишилося під завалами”, — повідомили представники поліції Брюсселя.

Причини вибуху невідомі, проте однією з версій є вибух побутового газу.

Відзначається, що в результаті вибуху серйозно пошкоджено декілька будинків, зруйновані фасади, в одному з будинків обвалився дах.

Прокуратура розслідує причини вибуху.

Huge explosion rocks #SaintGilles area #Brussels, cause yet unknown, building in flames https://t.co/SvLkpMWkaq pic.twitter.com/D0ugoepnNY

— roeland roovers (@r0eland) 18 березня 2017 р.

