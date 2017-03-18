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Потужний вибух пролунав у Брюсселі

Потужний вибух пролунав у Брюсселі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Потужний вибух пролунав у житловому будинку в бельгійському місті Брюссель. Про це УНН повідомляє із посиланням на Deredactie.

Як повідомляє видання, вибух стався в районі Сен-Жіль. Наразі на місці події вирує пожежа, працюють пожежники.

“Ми не знаємо, скільки там жертв і скільки людей залишилося під завалами”, — повідомили представники поліції Брюсселя.

Причини вибуху невідомі, проте однією з версій є вибух побутового газу.

Відзначається, що в результаті вибуху серйозно пошкоджено декілька будинків, зруйновані фасади, в одному з будинків обвалився дах.

Прокуратура розслідує причини вибуху.

Huge explosion rocks #SaintGilles area #Brussels, cause yet unknown, building in flames https://t.co/SvLkpMWkaq pic.twitter.com/D0ugoepnNY

— roeland roovers (@r0eland) 18 березня 2017 р.

Нагадаємо, у Франції в аеропорту “Орлі” застрелили чоловіка, який відібрав зброю у військового.

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