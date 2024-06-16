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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Последние ультиматумы путина не вызвали аппетита на саммите мира - Кулеба

Последние ультиматумы путина не вызвали аппетита на саммите мира - Кулеба

Киев  •  УНН

16 июня 2024, 11:32  •  5885 просмотра

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Последние ультиматумы российского диктатора с требованием к Украине вывести войска со своих территорий и отказаться от вступления в НАТО не были восприняты серьезно участниками Глобального саммита мира

Последние заявления российского диктатора владимира вутина, сделанные им накануне Глобального саммита мира в Швейцарии, не вызвали серьезной реакции со стороны участников мероприятия. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Речь идет об ультиматумах озвученные путиным 14 июня и которые якобы должны привести к завершению войны. Требования путина заключаются в том, что для завершения боевых действий Украина должна "вывести свои войска" с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах административных границ. Он также потребовал от Украины отказаться от вступления в НАТО.

"Последний ультиматум пути никакого аппетита на саммите не вызвал, потому что все понимают, что это было сделано с одной простой целью - создать такую себе пиар-волну накануне саммита. Они понимали, разведка у них работает неплохо и разведка доложила, что саммит будет большим, успешным и надо чем-то перебивать и использовали политическое "ядерное оружие" в лице Путина - пришлось ему лично пытаться сбить наш саммит. Ему это не удалось - серьезного отношения к его предложениям нет. Потому что, опять же, две фундаментальные ошибки: язык ультиматумов и вторая - что это за требование чтобы суверенная страна оставила собственную суверенную территорию?", - заявил Кулеба, отвечая на вопрос о том, как были восприняты заявления российского диктатора участниками саммита.

Кулеба также отметил, что в основе Глобального саммита лежит украинская формула мира и какие-то альтернативные планы и предложения не рассматривались.

"Оскорбительные для здравого смысла": в ОП отреагировали на заявления путина о мирных переговорах14 июня 2024, 20:50 • 112375 просмотров

Елена Архипова

Елена Архипова

Войнаполитика
natoNATO
shveitsariyaШвейцария
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
donetskДонецк
zaporozheЗапорожье
khersonХерсон
polshaПольша
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