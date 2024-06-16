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Останні ультиматуми путіна не викликали апетиту на саміті миру – Кулеба

Київ • УНН

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Останні ультиматуми російського диктатора з вимогою до України вивести війська зі своїх територій та відмовитися від вступу до НАТО не були сприйняті серйозно учасниками Глобального саміту миру

Останні ультиматуми путіна не викликали апетиту на саміті миру – Кулеба

Останні заяви російського диктатора володимира путіна, зроблені ним напередодні Глобального саміту миру в Швейцарії, не викликали серйозної реакції з боку учасників заходу. Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

Мова йде про ультиматуми озвучені путіним 14 червня і які нібито мають привести до завершення війни. Вимоги путіна полягають у тому, що для завершення бойових дій Україна повинна "вивести свої війська" з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах адміністративних кордонів. Він також зажадав від України відмовитися від вступу в НАТО.

"Останній ультиматум путі ніякого апетиту на саміті не викликав, тому що всі розуміють, що це було зроблено з однією простою метою – створити таку собі піар-хвилю напередодні саміту. Вони розуміли, розвідка у них працює непогано і розвідка доповіла, що саміт буде великим, успішним і треба чимось перебивати і використали політичну "ядерну зброю" в особі путіна – довелося йому особисто намагатися збити наш саміт. Йому це не вдалося – серйозного ставлення до його пропозицій немає. Тому що, знову ж таки, дві фундаментальні помилки: мова ультиматумів і друга – що це за вимога щоб суверенна країна залишила власну суверенну територію?", - заявив Кулеба, відповідаючи на питання про те, як були сприйняті заяви російського диктатора учасниками саміту.

Кулеба також наголосив, що в основі Глобального саміту лежить українська формула миру і якісь альтернативні плани та пропозиції не розглядалися.

"Образливі для здорового глузду": в ОП відреагували на заяви путіна щодо мирних переговорів14.06.24, 23:50 • 112599 переглядiв

Олена Архіпова

Олена Архіпова

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