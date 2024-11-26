Польские фермеры угрожают в декабре перекрыть всю границу с Украиной

Польские аграрии угрожают заблокировать все пункты пересечения на польско-украинской границе после 10 декабря, если правительство не выполнит их требований. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita, передает УНН.

Детали

Угрозы со стороны польских фермеров о возможности блокады всех ПП на польско-украинской границе прозвучали во время их переговоров с министром сельского хозяйства Польши Чеславом Секерским в Медыке. Польский чиновник заявил, что до 10 декабря подготовит ответ на требования протестующих. Вместе с тем польские фермеры ожидают сильного сопротивления со стороны Варшавы относительно соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Южной Америки. По данным польской газеты, они опасаются, что «бездействие может привести к поступлению сельскохозяйственной продукции из стран Меркосур (экономический союз государств в Южной Америке, в него входят Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Боливия, и как ассоциированные члены - Чили, Боливия, Перу, Колумбия и Эквадор, - ред. А также польские фермеры требуют от правительства сохранить сельскохозяйственный налог на 2024 год на том же уровне, что и в предыдущем году.

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