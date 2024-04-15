Польша получила от ЕС 6,3 миллиарда евро из средств, заблокированных из-за противоречивой судебной реформы

Польша получила первую крупную сумму в размере 6,3 миллиарда евро из фонда ЕС, - ранее доступ к миллиардным средствам был для Польши заблокирован из-за спора с Брюсселем относительно верховенства права.

Об этом передает УНН со ссылкой на Polskie Radio и Seznam Zprávy.

Детали

Польша получила первую крупную сумму в 6,3 млрд евро из фонда ЕС для восстановления экономики после пандемии COVID-19. Новое коалиционное правительство Польши приступило к решению спора с Брюсселем относительно верховенства права, который заблокировал доступ к миллиардным средствам.

Справочно

Блокировка средств была связана с дебатами по поводу выполнения Польшей нескольких фундаментальных критериев, связанных с усилением независимости польского судопроизводства от политиков. После многих лет споров с предыдущим националистическим правительством в Варшаве, в начале 2024 года, Европейская комиссия включила "зеленый свет" - сейчас Польша имеет право на получение 25,3 млрд евро субсидий и 34,5 млрд евро дешевых кредитов из фонда реконструкции.

Польша только что получила самый большой финансовый трансферт от ЕС за время своего членства. Быть в ЕС приносит пользу, но Союз - это не просто деньги, о которых забыли наши предшественники. Нас объединяют ценности: демократия, равные возможности, верховенство права, гражданские свободы - написала министр фондов развития и региональной политики Катажина Пелчинская-Наленцова в сети X.

Напомним,

Европейская комиссия по результатам переговоров согласилась освободить фермеров от обязательного залужения 4 процентов земель под паром. Об этом сообщил в соцсети X премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с президентом Еврокомиссии Усрулой фон дер Ляйен.

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