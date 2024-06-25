Подозрение, которое объявили народному депутату Николаю Тищенко, не касается борьбы с колл-центрами или ботофремами. Об этом в эфире телеканала КИЕВ24 сообщила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, передает корреспондент УНН.

Детали

Ведущий спросил Сапьян о, по его словам, так называемой борьбе с колл-центрами или ботофермами, отметив, "известно ли, какое имеет право народный депутат так перебирать на себя функции правоохранительных органов, и, что означают его слова: "я боролся с колл-центрами и ботофермами".

"Сейчас это, на сколько я понимаю, не касается той ситуации и объявления подозрения, о которой мы с вами говорим (Тищенко сообщили о подозрении по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре - ред.) Конечно же, что есть политическая составляющая. Это не моя компетенция характеризовать поведение политиков, если это происходит, конечно же, в рамках закона. Поэтому пока, что по такому виду деятельности пока в ГБР расследование не проводится, насколько мне известно", - ответила Сапьян.

Напомним

Заседание по избранию меры пресечения народному депутату Николаю Тищенко, которому сообщили о подозрении по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре, запланировано на сегодня на 14:00 в Печерском суде города Киева.