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"Поки що у ДБР розслідування не проводиться" - Сап'ян про Тищенка і "боротьбу" з кол-центрами чи ботофермами

Київ • УНН

 • 18712 перегляди

Радниця з комунікацій ДБР прокоментувала ситуацію з нардепом Тищенком і "боротьбою" з кол-центрами чи ботофермами, вказавши, що, на скільки їй відомо, "щодо такого виду діяльності поки що у ДБР розслідування не проводиться".

"Поки що у ДБР розслідування не проводиться" - Сап'ян про Тищенка і "боротьбу" з кол-центрами чи ботофермами

Підозра, яку оголосили народному депутату Миколі Тищенку, не стосується боротьби з кол-центрами чи ботофремами. Про це в ефірі телеканалу КИЇВ24 повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян, передає кореспондент УНН.

Деталі

Ведучий запитав Сап’ян про, за його словами, так звану боротьбу з кол-центрами чи ботофермами, зазначивши, "чи відомо, яке має право народний депутат отак перебирати на себе функції правоохоронних органів, та, що означають його слова: "я боровся з кол-центрами та ботофермами".

"Наразі це, на скільки я розумію, не стосується тієї ситуації та оголошення підозри, про яку ми з вами говоримо (Тищенку повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі - ред.). Звичайно ж, що є політична складова. Це не моя компетенція характеризувати поведінку політиків, якщо це відбувається, звичайно ж, у межах закону. Тому наразі, що щодо такого виду діяльності поки що у ДБР розслідування не проводиться, на скільки мені відомо", - відповіла Сап’ян.

Дописи Гетманцева про рішення суддів можна сприймати як втручання в діяльність судових органів - юрист13.06.24, 11:34 • 100635 переглядiв

Нагадаємо

Засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату Миколі Тищенку, якому повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі, заплановано на сьогодні на 14:00 у Печерському суді міста Києва.

Раніше 

У соцмережах зʼявилося відео, на якому у Дніпрі нібито охоронці народного депутата Миколи Тищенка, який перебуває у місті, б’ють чоловіка. На записі видно, що невідомі у військовій формі без розпізнавальних знаків б’ють чоловіка, закутого в наручники. При цьому чоловік, на якого напали, був із дитячим візочком. 

Згодом зʼявилася повна версія відео з конфліктом, на якій Тищенко теж фігурує. Як зʼясували ЗМІ, чоловік, якого закували в кайданки, – ветеран підрозділу Kraken Дмитро Павлов. Конфлікт нібито стався через те, що нардеп гуляв містом у військовій формі, хоча не має стосунку до військової служби та не є ветераном .

Місцеві правоохоронці заявили, що не співпрацювали з Тищенком. Поліція відкрила два кримінальних провадження: за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень і незаконного позбавлення волі. Сам Тищенко у соцмережах пояснив ситуацію тим, що нібито "військовий напав на поліцейських", а також заявив, що військовий нібито є начальником безпеки "ботоферми".

Водночас Тищенко додав, що у нього немає охорони. Крім того, Тищенко стверджує, що це була провокація. За його словами, Павлов проходив службу в підрозділі Kraken, але виписаний за станом здоровʼя матері. Тищенко також наголосив, що постраждалий вже не є військовослужбовцем.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак засудив ганебну поведінку народного депутата Тищенка та його конфлікт із військовим, натякнувши, що правоохоронні органи повинні відреагувати відповідним чином.

Демократія? Ні, не чули. Нардеп Тищенко, який втрапив у скандал в Дніпрі, погрожував адвокату (скріни)24.06.24, 15:16 • 180999 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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