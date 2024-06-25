"Поки що у ДБР розслідування не проводиться" - Сап'ян про Тищенка і "боротьбу" з кол-центрами чи ботофермами

Підозра, яку оголосили народному депутату Миколі Тищенку, не стосується боротьби з кол-центрами чи ботофремами. Про це в ефірі телеканалу КИЇВ24 повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян, передає кореспондент УНН.

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Ведучий запитав Сап’ян про, за його словами, так звану боротьбу з кол-центрами чи ботофермами, зазначивши, "чи відомо, яке має право народний депутат отак перебирати на себе функції правоохоронних органів, та, що означають його слова: "я боровся з кол-центрами та ботофермами".

"Наразі це, на скільки я розумію, не стосується тієї ситуації та оголошення підозри, про яку ми з вами говоримо (Тищенку повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі - ред.). Звичайно ж, що є політична складова. Це не моя компетенція характеризувати поведінку політиків, якщо це відбувається, звичайно ж, у межах закону. Тому наразі, що щодо такого виду діяльності поки що у ДБР розслідування не проводиться, на скільки мені відомо", - відповіла Сап’ян.

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Нагадаємо

Засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату Миколі Тищенку, якому повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі, заплановано на сьогодні на 14:00 у Печерському суді міста Києва.

Раніше

У соцмережах зʼявилося відео, на якому у Дніпрі нібито охоронці народного депутата Миколи Тищенка, який перебуває у місті, б’ють чоловіка. На записі видно, що невідомі у військовій формі без розпізнавальних знаків б’ють чоловіка, закутого в наручники. При цьому чоловік, на якого напали, був із дитячим візочком.

Згодом зʼявилася повна версія відео з конфліктом, на якій Тищенко теж фігурує. Як зʼясували ЗМІ, чоловік, якого закували в кайданки, – ветеран підрозділу Kraken Дмитро Павлов. Конфлікт нібито стався через те, що нардеп гуляв містом у військовій формі, хоча не має стосунку до військової служби та не є ветераном .

Місцеві правоохоронці заявили, що не співпрацювали з Тищенком. Поліція відкрила два кримінальних провадження: за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень і незаконного позбавлення волі. Сам Тищенко у соцмережах пояснив ситуацію тим, що нібито "військовий напав на поліцейських", а також заявив, що військовий нібито є начальником безпеки "ботоферми".

Водночас Тищенко додав, що у нього немає охорони. Крім того, Тищенко стверджує, що це була провокація. За його словами, Павлов проходив службу в підрозділі Kraken, але виписаний за станом здоровʼя матері. Тищенко також наголосив, що постраждалий вже не є військовослужбовцем.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак засудив ганебну поведінку народного депутата Тищенка та його конфлікт із військовим, натякнувши, що правоохоронні органи повинні відреагувати відповідним чином.

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