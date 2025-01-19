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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Погода в Украине: где будет теплее всего 19 января и чего ждать от зимы

Погода в Украине: где будет теплее всего 19 января и чего ждать от зимы

Киев  •  УНН

 • 10217 просмотра

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19 января в Украине ожидается мягкая зимняя погода со средней температурой +3...+5°C. Теплее всего будет на юге и западе, а на востоке возможен мокрый снег.

19 января в Украине ожидается относительно мягкая зимняя погода с минимальными осадками. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

Центральные области порадуют жителей комфортными температурами. В Киеве синоптики прогнозируют +3...+5°C, облачную с прояснениями погоду без осадков. Подобная ситуация ожидается и в Днепре, где столбики термометров будут колебаться между +1...+3°C.

Западные регионы останутся одними из самых теплых в стране. Во Львове температура поднимется до +4...+6°C, без осадков, но с густыми облаками.

На юге погода будет благоприятной для прогулок. Одесситы могут рассчитывать на +5...+7°C без дождя, в Симферополе - аналогичная ситуация с температурой в пределах +4...+6°C. В Мелитополе синоптики прогнозируют +2...+4°C с частичным прояснением неба.

В восточных регионах день будет более пасмурным, местами возможен мокрый снег. В Харькове ожидается -1...+1°C с периодическими осадками в виде мокрого снега. Похожая ситуация в Луганске и Донецке, где температура останется в пределах +1...+3°C.

В общем, по Украине сохранится относительно теплая погода, как для января. Средняя дневная температура составит около +3...+5°C.

Погода в Украине: где ожидать дождь со снегом и опасный гололед 18 января18.01.25, 07:52 • 51393 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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