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Погода в Україні: де буде найтепліше 19 січня та чого чекати від зими

Київ • УНН

 • 94760 перегляди

19 січня в Україні очікується м'яка зимова погода з середньою температурою +3...+5°C. Найтепліше буде на півдні та заході, а на сході можливий мокрий сніг.

19 січня в Україні очікується відносно м’яка зимова погода з мінімальними опадами. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

Центральні області порадують мешканців комфортними температурами. У Києві синоптики прогнозують +3…+5°C, хмарну з проясненнями погоду без опадів. Подібна ситуація очікується і в Дніпрі, де стовпчики термометрів коливатимуться між +1…+3°C.

Західні регіони залишаться одними з найтепліших у країні. У Львові температура підніметься до +4…+6°C, без опадів, але з густими хмарами.

На півдні погода буде сприятливою для прогулянок. Одесити можуть розраховувати на +5…+7°C без дощу, у Сімферополі – аналогічна ситуація з температурою у межах +4…+6°C. У Мелітополі синоптики прогнозують +2…+4°C із частковим проясненням неба.

У східних регіонах день буде більш похмурим, місцями можливий мокрий сніг. У Харкові очікується -1…+1°C із періодичними опадами у вигляді мокрого снігу. Схожа ситуація в Луганську та Донецьку, де температура залишиться у межах +1…+3°C.

Загалом, по Україні збережеться відносно тепла погода, як для січня. Середня денна температура становитиме близько +3…+5°C.

Погода в Україні: де очікувати дощ зі снігом та небезпечну ожеледицю 18 січня18.01.25, 07:52 • 55567 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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