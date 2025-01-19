Погода в Україні: де буде найтепліше 19 січня та чого чекати від зими
Київ • УНН
19 січня в Україні очікується м'яка зимова погода з середньою температурою +3...+5°C. Найтепліше буде на півдні та заході, а на сході можливий мокрий сніг.
19 січня в Україні очікується відносно м’яка зимова погода з мінімальними опадами. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
Деталі
Центральні області порадують мешканців комфортними температурами. У Києві синоптики прогнозують +3…+5°C, хмарну з проясненнями погоду без опадів. Подібна ситуація очікується і в Дніпрі, де стовпчики термометрів коливатимуться між +1…+3°C.
Західні регіони залишаться одними з найтепліших у країні. У Львові температура підніметься до +4…+6°C, без опадів, але з густими хмарами.
На півдні погода буде сприятливою для прогулянок. Одесити можуть розраховувати на +5…+7°C без дощу, у Сімферополі – аналогічна ситуація з температурою у межах +4…+6°C. У Мелітополі синоптики прогнозують +2…+4°C із частковим проясненням неба.
У східних регіонах день буде більш похмурим, місцями можливий мокрий сніг. У Харкові очікується -1…+1°C із періодичними опадами у вигляді мокрого снігу. Схожа ситуація в Луганську та Донецьку, де температура залишиться у межах +1…+3°C.
Загалом, по Україні збережеться відносно тепла погода, як для січня. Середня денна температура становитиме близько +3…+5°C.
Погода в Україні: де очікувати дощ зі снігом та небезпечну ожеледицю 18 січня18.01.25, 07:52 • 55567 переглядiв