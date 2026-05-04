Подтолкнуть путина к завершению войны возможно исключительно через силу — ЦПД

Ключевым фактором, который может повлиять на решение путина, является сила, прежде всего военная и политическая. В случае поражения россии в стране возможны внутренние трансформации, включая смену политических элит и переосмысление внешней политики. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, пишет УНН.

Подтолкнуть путина к завершению войны возможно исключительно через силу. В будущем российский народ, после смены режима, и в случае сохранения россией целостности после поражения, должен в конечном итоге изменить мировоззрение и политические элиты, которые переформатируют саму суть существования рф, сделав на десятилетия ставку на дипломатию компромисса - заявил Коваленко.

В то же время глава ЦПД предостерег от чрезмерного оптимизма. По словам Коваленко, россия уже неоднократно терпела поражения, однако российский народ не претерпел изменений.

Хотя россия и раньше проигрывала войны, и народ в них оставался таким же больным на голову, каким является и сейчас - добавил Коваленко.

Напомним

По сообщениям СМИ, глава кремля владимир путин большую часть времени проводит в бункере и боится государственного переворота с заговором со стороны российских политических элит или покушения на него с помощью дронов.

Зеленский заявил, что лето станет решающим для путина в отношении войны