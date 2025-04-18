Почти половина боев - на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боевых действий

Почти половина из 143 боев на фронте за прошедшие сутки произошла на Покровском направлении, а 21 из всех боестолкновений произошло на курщине, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 18 марта, показав карту боевых действий, пишет УНН.

В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных и 94 авиационных удара, применил четыре ракеты и сбросил 151 КАБ, привлек для поражения 3029 дронов-камикадзе. Также враг совершил 6507 артиллерийских обстрелов, в том числе 143 - из реактивных систем залпового огня.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, средство ПВО, два средства ракетных войск и артиллерии и пункт управления БпЛА российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг один раз тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска.

На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Петропавловки, Синьковки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новодяное, Надежда, Новое, Новомихайловка, Ямполевка и в сторону Грековки и Григоровки.

На Северском направлении наши войска отбили две атаки противника в районе населенного пункта Белогоровка и в направлении Верхнекаменского.

На Краматорском направлении враг совершил восемь атак на позиции наших войск в районах Часового Яра, Курдюмовки и в сторону Ступочок.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 11 раз атаковал украинские подразделения возле Торецка, Озаряновки и Дружбы.

На Покровском направлении в течение минувших суток наши защитники остановили 64 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Лысовка, Котлино, Успеновка, Преображенка и Андреевка.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили девять атак захватчиков в районах Константинополя, Разлива и Привольного.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили атаку в районе Малой Токмачки.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях наступательных действий враг не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"В Курской области за прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение, также враг нанес 18 авиационных ударов, применив при этом 25 КАБ, и совершил 368 обстрелов, восемь из которых - из РСЗО", - сказано в сводке.

ВСУ за сутки отминусовали более 1 500 оккупантов