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Майже половина боїв - на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

Київ • УНН

 • 2348 перегляди

За минулу добу на фронті відбулося 143 бойових зіткнення, майже половина з них – на Покровському напрямку. На Курщині зафіксовано 21 бойове зіткнення.

Майже половина боїв - на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

Майже половина зі 143 боїв на фронті минулої доби сталося на Покровському напрямку, а 21 з усіх боєзіткнень стався на курщині, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 18 березня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 143 бойових зіткнення

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 94 авіаційних ударів, застосував чотири ракети та скинув 151 КАБ, залучив для ураження 3029 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 6507 артилерійських обстрілів, зокрема 143 - із реактивних систем залпового вогню.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління, засіб ППО, два засоби ракетних військ і артилерії та пункт управління БпЛА російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку ворог один раз марно намагався просунутися в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Петропавлівки, Синьківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Нововодяне, Надія, Нове, Новомихайлівка, Ямполівка та в бік Греківки і Григорівки.

На Сіверському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі населеного пункту Білогорівка та в напрямку Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку ворог вчинив вісім атак на позиції наших військ у районах Часового Яру, Курдюмівки та в бік Ступочок.

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 11 разів атакував українські підрозділи біля Торецька, Озарянівки та Дружби.

На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Стара Миколаївка, Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Котлине, Успенівка, Преображенка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили дев’ять атак загарбників у районах Костянтинополя, Розливу та Привільного.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили атаку в районі Малої Токмачки.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках наступальних дій ворог не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"У Курській області минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення, також ворог завдав 18 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 25 КАБ, та здійснив 368 обстрілів, вісім з яких - із РСЗВ", - сказано у зведенні.

ЗСУ за добу відмінусували понад 1 500 окупантів18.04.25, 08:01 • 3576 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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