Пекин отбросил сообщения о заявлении Си Трампу, что путин может "пожалеть" о вторжении в Украину
Киев • УНН
Представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал ложным сообщение FT о критике путина на саммите с США.
МИД Китая назвал сообщение FT о том, что китайская сторона заявила во время саммита Китай-США на прошлой неделе, что глава кремля владимир путин может в конечном итоге "пожалеть" о своем вторжении в Украину, "совершенно неверным", о чем заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге во вторник, пишет УНН.
Мы обнародовали информацию о саммите Китай-США. То, что вы только что процитировали, является совершенно неверным
