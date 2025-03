Пандемия: Великобритания ввела карантин еще для трех стран

“Имеющиеся данные показывают, что в целях борьбы с распространением коронавируса мы должны исключить Андорру, Бельгию и Багамы из нашего списка стран, с которыми были открыты транспортные коридоры. Если вы прибудете в Соединенное Королевство из этих стран после 04:00 (06:00 по киевскому времени) субботы, вам необходимо будет самоизолироваться на 14 дней”, — говорится в сообщении министра.

При этом Шэппс также сообщил, что с 11 августа соблюдение карантина перестанет быть обязательным для прибывающих в Великобританию из Брунея и Малайзии. По данным британских СМИ, в ближайшее время отменяющий соблюдение карантина “транспортный коридор” должен быть открыт и с Португалией.

Соединенное Королевство является одной из немногих стран Европы, не закрывавших свои границы во время пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. При этом с 8 июня лица, прибывающие в Великобританию из-за рубежа, обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. С 10 июля это требование перестало распространяться на лиц, прибывающих на территорию королевства более чем из 50 стран, в числе которых оказались почти все страны ЕС. 26 июля из этого списка была исключена Испания, а 31 июля — Люксембург.

Data shows we need to remove Andorra, Belgium and The Bahamas from our list of #coronavirus Travel Corridors in order to keep infection rates DOWN. If you arrive in the UK after 0400 Saturday from these destinations, you will need to self-isolate for 14 days.

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) August 6, 2020