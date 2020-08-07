Пандемія: Велика Британія ввела карантин ще для трьох країн

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Влада Великої Британії знову робить обов’язковим дотримання двотижневого карантину для осіб, які прибувають в країну з Бельгії, Андорри, а також з Багамських островів. Про це оголосив у четвер на своїй сторінці в Twitter міністр транспорту країни Грант Шеппс, інформує УНН.

“Наявні дані показують, що в цілях боротьби з поширенням коронавірусу ми повинні виключити Андорру, Бельгію і Багами з нашого списку країн, з якими були відкриті транспортні коридори. Якщо ви приїдете до Сполученого Королівства з цих країн після 4:00 (06:00 за київським часом) суботи, вам необхідно буде самоізолюватись на 14 днів”, — йдеться в повідомленні міністра.

При цьому Шеппс також повідомив, що з 11 серпня дотримання карантину перестане бути обов’язковим для прибуваючих до Великої Британії з Брунею та Малайзії. За даними британських ЗМІ, найближчим часом “транспортний коридор”, який скасовує дотримання карантину, повинен бути відкритий і з Португалією.

Сполучене Королівство є однією з небагатьох країн Європи, які не закривали свої кордони під час пандемії захворювання, що викликається новим коронавірусом. При цьому з 8 червня особи, які прибувають до Великої Британії з-за кордону, зобов’язані дотримуватися режиму самоізоляції протягом 14 днів. З 10 липня ця вимога перестало поширюватися на осіб, які прибувають на територію королівства більш ніж з 50 країн, в числі яких опинилися майже всі країни ЄС. 26 липня через цього списку була виключена Іспанія, а 31 липня — Люксембург.

Data shows we need to remove Andorra, Belgium and The Bahamas from our list of #coronavirus Travel Corridors in order to keep infection rates DOWN. If you arrive in the UK after 0400 Saturday from these destinations, you will need to self-isolate for 14 days.

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) August 6, 2020

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