Пандемия: в США начались поставки вакцины Moderna от COVID-19

"Компания Moderna и ее партнеры в воскресенье утром отправили первые партии вакцины от коронавируса по всей стране", - говорится в сообщении.

В пятницу Администрация по контролю за лекарствами и продуктами питания США предоставила разрешение на использование уже второй вакцины от коронавируса в чрезвычайной ситуации.

К началу января американское правительство намерено доставить в разные штаты около 20 млн доз вакцины от обеих компаний Pfizer и Moderna Inc., сообщил генерал армии США, ответственный за дистрибуцию вакцины от коронавируса, Густав Перна.

Он также уточнил, что вакцина Moderna должна появиться в больницах уже в понедельник, 21 декабря.

Ранее в этом месяце США начали проводить прививки от COVID-19 вакциной компаний Pfizer и BioNTech.

По данным Университета Джонса Хопкинса в США 17,6 млн человек заболели COVID-19, умерло от коронавируса 316 тыс. человек.

