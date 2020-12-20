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Пандемия: в США начались поставки вакцины Moderna от COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Вторую утвержденную в США вакцину от COVID-19 - компании Moderna - начинают распространять по госпиталях страны. Об этом сообщает Голос Америки, передает УНН.

Пандемия: в США начались поставки вакцины Moderna от COVID-19

"Компания Moderna и ее партнеры в воскресенье утром отправили первые партии вакцины от коронавируса по всей стране", - говорится в сообщении.

В пятницу Администрация по контролю за лекарствами и продуктами питания США предоставила разрешение на использование уже второй вакцины от коронавируса в чрезвычайной ситуации.

К началу января американское правительство намерено доставить в разные штаты около 20 млн доз вакцины от обеих компаний Pfizer и Moderna Inc., сообщил генерал армии США, ответственный за дистрибуцию вакцины от коронавируса, Густав Перна.

Он также уточнил, что вакцина Moderna должна появиться в больницах уже в понедельник, 21 декабря.

Ранее в этом месяце США начали проводить прививки от COVID-19 вакциной компаний Pfizer и BioNTech.

По данным Университета Джонса Хопкинса в США 17,6 млн человек заболели COVID-19, умерло от коронавируса 316 тыс. человек.

LOOK: Workers in Mississippi on Sunday began packaging shipments of the Moderna Covid-19 vaccine - the second coronavirus vaccine authorized in the US⁰

The much-needed shots are expected to be given in the country starting on Monday pic.twitter.com/348VNdhHpv

- Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 20, 2020

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