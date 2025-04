Пандемія: у США почалися поставки вакцини Moderna від COVID-19

"Компанія Moderna та її партнери у неділю вранці відправили перші партії вакцини від коронавірусу по всій країні", - йдеться у повідомленні.

У п'ятницю Адміністрація з контролю за ліками та продуктами харчування США надала дозвіл на використання вже другої вакцини від коронавірусу в надзвичайній ситуації.

До початку січня американський уряд має намір доставити у різні штати близько 20 мільйонів доз вакцини від обох компаній Pfizer та Moderna Inc., повідомив генерал армії США, відповідальний за дистрибуцію вакцини від коронавірусу, Густав Перна.

Він також уточнив, що вакцина Moderna має з'явитися у лікарнях вже в понеділок, 21 грудня.

Раніше цього місяця США почали проводити щеплення від COVID-19 вакциною компаній Pfizer та BioNTech.

За даними Університету Джонса Гопкінса, у США 17,6 мільйонів осіб захворіли на COVID-19, померло від коронавірусу 316 тисяч осіб.

LOOK: Workers in Mississippi on Sunday began packaging shipments of the Moderna Covid-19 vaccine - the second coronavirus vaccine authorized in the U.S.⁰



The much-needed shots are expected to be given in the country starting on Monday pic.twitter.com/348VNdhHpv

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 20, 2020