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Пандемия: случаи нового штамма коронавируса зафиксировали также в Пакистане

Киев • УНН

 • 19561 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Медики в Пакистане выявили во вторник три случая заражения более агрессивным штаммом коронавируса, обнаруженным ранее в Великобритании. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба департамента здравоохранения и социального развития провинции Синд, пишет УНН.

Пандемия: случаи нового штамма коронавируса зафиксировали также в Пакистане

По имеющимся данным, 12 человек, вернувшихся в Пакистан из Великобритании, прошли обязательное тестирование на коронавирус. Шесть образцов дали положительный результат, а три показали 95%-ное совпадение с новой разновидностью генома вируса. Все случаи выявлены в Карачи.

Департамент здравоохранения провинции продолжает устанавливать круг людей, имевших контакты с инфицированными.

За время пандемии в Пакистане зарегистрировано 475 085 случаев заражения коронавирусом. От осложнений COVID-19 умерли 9 992 человека, 425 494 пациента выздоровели.

Согласно статистике ВОЗ — в Пакистане 471 335 случаев болезни, 9 874 человека погибли.

Karachi (29.12.2020): Samples of 3 UK returnees show a 95% match to the new Corona Virus variant from UK in the first phase of Genotyping. #SindhHealth pic.twitter.com/4UUTSMTOQa

— Health and Population Welfare Department, Sindh (@SindhHealthDpt) December 29, 2020

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